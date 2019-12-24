В следующем году успех придет к целеустремленным и ответственным людям - астролог
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Успеха в течение следующего года добьются целеустремленные и ответственные люди. Такой прогноз сделала доктор астропсихологии и интегративной психологии доктор, зав. кафедрой астропсихологии факультета метафизики Европейского Института естественно-научных исследований и образования (Германия, Дрезден) Елена Осипенко в комментарии корреспонденту УНН.
“Успеха в течение года будут добиваться только целеустремленные и ответственные люди. Всем людям необходимо сконцентрироваться на поставленных задачах и нести ответственность за каждую свою мысль и слово”, — отметила астролог.
При этом она добавила, что особенностью следующего года является прохождение Юпитера — самой большой планеты солнечной системы — по знаку Козерог. Ее называют планетой счастья, успеха, а также “звездой королей”.
Напомним, все важные дела уходящего года следует завершить до 21 декабря, поскольку уже с 22 декабря и до конца текущего года будет неблагоприятный период.