З 1 січня і до старого Нового року астрологи не рекомендують починати важливі справи

КИЇВ. 21 грудня. УНН. У період з 1 січня і до старого Нового року починати важливі справи не рекомендується, оскільки вони можуть мати складну долю. Такий прогноз зробила доктор астропсихології і інтегративної психології доктор, зав. кафедрою астропсихології факультету метафізики Європейського Інституту природничо-наукових досліджень і освіти (Німеччина, Дрезден) Олена Осипенко в коментарі кореспонденту УНН.