З 1 січня і до старого Нового року астрологи не рекомендують починати важливі справи
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. У період з 1 січня і до старого Нового року починати важливі справи не рекомендується, оскільки вони можуть мати складну долю. Такий прогноз зробила доктор астропсихології і інтегративної психології доктор, зав. кафедрою астропсихології факультету метафізики Європейського Інституту природничо-наукових досліджень і освіти (Німеччина, Дрезден) Олена Осипенко в коментарі кореспонденту УНН.
“З 1 по 13 січня триватиме коридор затемнень, в який небажано починати нові важливі справи, вони можуть мати складну долю”, — зазначила астролог.
За її словами, такий несприятливий період більше підходить для ремонту, реконструкції, реорганізації, реформ, повернення боргів, трансформації свідомості і духовної роботи.
При цьому вона додала, що важливі справи можна буде реалізувати вже з 14 січня по 15 лютого.
Нагадаємо, всі важливі справи, що минає слід завершити до 21 грудня, оскільки вже з 22 грудня і до кінця поточного року буде несприятливий період.