Астролог назвала знаки Зодіаку, яким пощастить наступного року
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Успіх супроводжуватиме людям, народженим під знаками Козерога, Тільця і Діви. Такий прогноз зробила доктор астропсихології і інтегративної психології доктор, зав. кафедрою астропсихології факультету метафізики Європейського Інституту природничо-наукових досліджень і освіти (Німеччина, Дрезден) Олена Осипенко в коментарі кореспонденту УНН.
“У 2020 році Юпітер буде особливо сприяти всім людям, народженим під земними знаками Зодіаку, — Козерогам, Тільцям і Дівам”, — зазначила астролог.
За її словами, щоб привернути удачу, людям, народженим під цими знаками, потрібно протягом року бути особливо активними і підприємливими у своїй професійній діяльності.
При цьому вона додала, що також, завдяки Юпітеру, можуть з’явитися нові сприятливі можливості в кар’єрі у Скорпіонів і Риб.
Додамо, успіху протягом наступного року досягнуть цілеспрямовані і відповідальні люди.
Варто відзначити, що в період з 1 січня і до старого Нового року починати важливі справи не рекомендується, оскільки вони можуть мати складну долю. А всі важливі справи року, що минає треба було завершити до 21 грудня, оскільки вже з 22 грудня і до кінця поточного року буде несприятливий період.