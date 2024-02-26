Армия рф за сутки атаковала более 100 объектов инфраструктуры в 10 областях Украины - отчет
Киев • УНН
Российские войска обстреляли 10 областей Украины, атаковав 117 населенных пунктов и 113 объектов инфраструктуры из минометов, танков, артиллерии, ракетами и с авиации, убив и ранив мирных жителей.
Российские войска за прошедшие сутки обстреляли 10 областей Украины, атаковав 117 населенных пунктов и 113 объектов инфраструктуры, в том числе ракетами и беспилотниками и из авиации, свидетельствуют данные Ситуационного центра Министерства обороны Украины для Military Media Center, пишет УНН.
Детали
"По предоставленной Ситуационным центром Министерства обороны Украины информации для Military Media Center, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 10 областей Украины", - говорится в сообщении.
В целом из различных видов вооружения - минометы, танки, ствольная артиллерия, РСЗО, ЗРК, ОТРК, БПЛА и тактическая авиация - как сообщается, "были атакованы 117 населенных пунктов и 113 объектов инфраструктуры".
"Есть погибшие и раненые среди гражданских, количество жертв уточняется", - сказано в сообщении.
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Армия рф за сутки атаковала более 100 объектов инфраструктуры в 10 областях Украины - отчет
Российские войска обстреляли 10 областей Украины, атаковав 117 населенных пунктов и 113 объектов инфраструктуры из минометов, танков, артиллерии, ракетами и с авиации, убив и ранив мирных жителей.
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