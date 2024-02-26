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Армия рф за сутки атаковала более 100 объектов инфраструктуры в 10 областях Украины - отчет

Армия рф за сутки атаковала более 100 объектов инфраструктуры в 10 областях Украины - отчет

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 09:17  •  18801 просмотра

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Российские войска обстреляли 10 областей Украины, атаковав 117 населенных пунктов и 113 объектов инфраструктуры из минометов, танков, артиллерии, ракетами и с авиации, убив и ранив мирных жителей.

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли 10 областей Украины, атаковав 117 населенных пунктов и 113 объектов инфраструктуры, в том числе ракетами и беспилотниками и из авиации, свидетельствуют данные Ситуационного центра Министерства обороны Украины для Military Media Center, пишет УНН.

Детали

"По предоставленной Ситуационным центром Министерства обороны Украины информации для Military Media Center, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 10 областей Украины", - говорится в сообщении.

В целом из различных видов вооружения - минометы, танки, ствольная артиллерия, РСЗО, ЗРК, ОТРК, БПЛА и тактическая авиация - как сообщается, "были атакованы 117 населенных пунктов и 113 объектов инфраструктуры".

"Есть погибшие и раненые среди гражданских, количество жертв уточняется", - сказано в сообщении.

Силы ПВО сбили ночью 9 из 14 "шахедов" и три ракеты26 февраля 2024, 05:53 • 30868 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
ukrainaУкраина
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат
Армія рф за добу атакувала понад 100 об'єктів інфраструктури у 10 областях України - звіт
Russian Army Attacks More Than 100 Infrastructure Objects in 10 Regions of Ukraine Overnight - Report
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