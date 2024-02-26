Армия рф за сутки атаковала более 100 объектов инфраструктуры в 10 областях Украины - отчет

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли 10 областей Украины, атаковав 117 населенных пунктов и 113 объектов инфраструктуры, в том числе ракетами и беспилотниками и из авиации, свидетельствуют данные Ситуационного центра Министерства обороны Украины для Military Media Center, пишет УНН.

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"По предоставленной Ситуационным центром Министерства обороны Украины информации для Military Media Center, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 10 областей Украины", - говорится в сообщении.

В целом из различных видов вооружения - минометы, танки, ствольная артиллерия, РСЗО, ЗРК, ОТРК, БПЛА и тактическая авиация - как сообщается, "были атакованы 117 населенных пунктов и 113 объектов инфраструктуры".

"Есть погибшие и раненые среди гражданских, количество жертв уточняется", - сказано в сообщении.

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