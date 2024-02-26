Армія рф за добу атакувала понад 100 об'єктів інфраструктури у 10 областях України - звіт
Київ • УНН
Російські війська обстріляли 10 областей України, атакувавши 117 населених пунктів та 113 об'єктів інфраструктури з мінометів, танків, артилерії, ракетами та з авіації, вбивши та поранивши мирних жителів.
Російські війська минулої доби обстріляли 10 областей України, атакувавши 117 населених пунктів та 113 об'єктів інфраструктури, у тому числі ракетами та безпілотниками та з авіації, свідчать дані Ситуаційного центру Міністерства оборони України для Military Media Center, пише УНН.
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"За наданою Ситуаційним центром Міністерства оборони України інформацією для Military Media Center, протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 10 областей України", - ідеться у повідомленні.
Загалом з різних видів озброєння - міномети, танки, ствольна артилерія, РСЗВ, ЗРК, ОТРК, БПЛА та тактична авіація - як повідомляється, "були атаковані 117 населених пунктів та 113 об'єктів інфраструктури".
"Є загиблі та поранені серед цивільних, кількість жертв уточнюється", - сказано у повідомленні.
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