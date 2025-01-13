Армия рф впервые за почти год уменьшила интенсивность дроновых атак - британская разведка
Киев • УНН
В декабре рф запустила по Украине на 600 беспилотников меньше чем в ноябре. По данным британской разведки, это первое сокращение атак с марта-апреля 2024 года.
По данным британской разведки, армия рф в декабре запустила 1700 беспилотников по Украине, что на 600 меньше чем в ноябре. Об этом говорится в отчете разведки Великобритании, передает УНН.
Детали
По данным британской разведки, армия рф в декабре 2024 года запустила около 1700 беспилотников различных типов по территории Украины. Это меньше чем в ноябре, когда было выпущено 2 300 дронов. Отмечается, что это впервые с марта по апрель 2024 года, когда наблюдалось снижение количества дронов.
В разведке считают, что погодные факторы, вероятно, повлияли на атаки в начале месяца, о чем могут свидетельствовать несколько ночей с волнами более 100 беспилотников, которые следовали за периодами особенно низкой или отсутствующей активности.
ВВС Украины сообщили, что 53 % российских БЛА были сбиты, а другие были выведены из строя с помощью средств радиоэлектронной борьбы или уже сбились с курса, не представляя существенной угрозы.
Различные факторы могут влиять на лунные показатели запусков как положительно, так и отрицательно, однако остается вероятность того, что россия сможет поддерживать количество пусков, превышающее не менее 1500 в месяц
Дополнение
Войска рф в 2024 году потеряли почти 430 тыс. военных, а месяцем наибольших потерь стал декабрь, когда россия теряла по 1,5 тыс. военных. 19 декабря 2024 года состоялся новый рекорд войны - 2200 потерь за один день.