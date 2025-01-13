Армія рф вперше за майже рік зменшила інтенсивність дронових атак - британська розвідка

За даними британської розвідки, армія рф у грудні запустила 1700 безпілотників по Україні, що на 600 менше ніж у листопаді. Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії, передає УНН.

Деталі

За даними британської розвідки, армія рф у грудні 2024 року запустила близько 1700 безпілотників різних типів по території України. Це менше ніж у листопаді, коли було випущено 2 300 дронів. Зазначається, що це вперше з березня по квітень 2024 року, коли спостерігалося зниження кількості дронів.

У розвідці вважають, що погодні фактори, ймовірно, вплинули на атаки на початку місяця, про що можуть свідчити кілька ночей з хвилями понад 100 безпілотників, які слідували за періодами особливо низької або відсутньої активності.

ВПС України повідомили, що 53 % російських БЛА було збито, аінші були виведені з ладу за допомогою засобів радіоелектронної боротьби або вже збилися з курсу, не становлячи істотної загрози.

Різноманітні чинники можуть впливати на місячні показники запусків як позитивно, так і негативно, однак залишається ймовірність того, що росія зможе підтримувати кількість пусків, що перевищує не менше 1500 на місяць - вважають у британській розвідці.

Доповнення

Війська рф у 2024 році втратили майже 430 тис. військових, а місяцем найбільших втрат став грудень, коли росія втрачала по 1,5 тис. військових. 19 грудня 2024 року відбувся новий рекорд війни – 2200 втрат за один день.