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Башара Асада визнали корупціонером року

Башара Асада визнали корупціонером року

Київ • УНН

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Башар Асад, який втік до москви після повалення режиму, названий "корупціонером 2024 року" за версією OCCRP. Його режим звинувачують у наркоторгівлі, контрабанді та інших злочинах на мільярди доларів.

Башара Асада, колишнього сирійського диктатора, який утік до москви після повалення режиму, названо "корупціонером 2024 року" консорціумом журналістів-розслідувачів OCCRP, пише УНН.

Консорціум журналістів-розслідувачів OCCRP визнав колишнього сирійського диктатора Башара Асада, який втік до москви після повалення його режиму, "корупціонером 2024 року".

"Режим Асада сіяв насильство, наркотики і корупцію в усьому регіоні, заробляючи мільярди доларів на виробництві каптагона (синтетичного наркотику - ред.) і різних видах організованої злочинності, як-от торгівля людьми, контрабанда тютюну, розкрадання старожитностей та торгівля зброєю", - ідеться в пресрелізі OCCRP.

Консорціум журналістів-розслідувачів OCCRP заснував премію "Корупціонер року" 2012 року для "найпомітніших постатей у сфері організованої злочинності та корупції".

Серед минулих володарів цієї "нагороди" - путін, пригожин і лукашенко.

Нагадаємо

Після повалення повстанцями-джихадистами колишній сирійський диктатор Башар Асад втік до рф разом зі своєю сім'єю. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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