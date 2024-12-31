Башара Асада визнали корупціонером року
Київ • УНН
Башар Асад, який втік до москви після повалення режиму, названий "корупціонером 2024 року" за версією OCCRP. Його режим звинувачують у наркоторгівлі, контрабанді та інших злочинах на мільярди доларів.
Башара Асада, колишнього сирійського диктатора, який утік до москви після повалення режиму, названо "корупціонером 2024 року" консорціумом журналістів-розслідувачів OCCRP, пише УНН.
Консорціум журналістів-розслідувачів OCCRP визнав колишнього сирійського диктатора Башара Асада, який втік до москви після повалення його режиму, "корупціонером 2024 року".
"Режим Асада сіяв насильство, наркотики і корупцію в усьому регіоні, заробляючи мільярди доларів на виробництві каптагона (синтетичного наркотику - ред.) і різних видах організованої злочинності, як-от торгівля людьми, контрабанда тютюну, розкрадання старожитностей та торгівля зброєю", - ідеться в пресрелізі OCCRP.
Консорціум журналістів-розслідувачів OCCRP заснував премію "Корупціонер року" 2012 року для "найпомітніших постатей у сфері організованої злочинності та корупції".
Серед минулих володарів цієї "нагороди" - путін, пригожин і лукашенко.
Нагадаємо
Після повалення повстанцями-джихадистами колишній сирійський диктатор Башар Асад втік до рф разом зі своєю сім'єю.