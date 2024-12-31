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Башара Асада признали коррупционером года

Башара Асада признали коррупционером года

Киев  •  УНН

 • 3607 просмотра

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Башар Асад, бежавший в москву после свержения режима, назван "коррупционером 2024 года" по версии OCCRP. Его режим обвиняется в наркоторговле, контрабанде и других преступлениях на миллиарды долларов.

Башар Асад, бывший сирийский диктатор, бежавший в москву после свержения режима, назван "коррупционером 2024 года" консорциумом журналистов-расследователей OCCRP, пишет УНН.

Консорциум журналистов-расследователей OCCRP признал бывшего сирийского диктатора Башара Асада, который бежал в москву после свержения его режима, "коррупционером 2024 года".

"Режим Асада сеял насилие, наркотики и коррупцию по всему региону, зарабатывая миллиарды долларов на производстве каптагона (синтетического наркотика — ред.) и разных видах организованной преступности, таких как торговля людьми, контрабанда табака, хищение древностей и торговля оружием", - говорится в пресс-релизе OCCRP.

Консорциум журналистов-расследователей OCCRP учредил премию "Коррупционер года" в 2012 году для "наиболее заметных фигур в области организованной преступности и коррупции".

Среди прошлых обладателей этой "награды" — путин, пригожин и лукашенко.

Напомним

После свержения повстанцами-джихадистами бывший сирийский диктатор Башар Асад бежал в рф вместе со своей семьей. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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