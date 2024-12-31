Башара Асада признали коррупционером года
Киев • УНН
Башар Асад, бежавший в москву после свержения режима, назван "коррупционером 2024 года" по версии OCCRP. Его режим обвиняется в наркоторговле, контрабанде и других преступлениях на миллиарды долларов.
Башар Асад, бывший сирийский диктатор, бежавший в москву после свержения режима, назван "коррупционером 2024 года" консорциумом журналистов-расследователей OCCRP, пишет УНН.
Консорциум журналистов-расследователей OCCRP признал бывшего сирийского диктатора Башара Асада, который бежал в москву после свержения его режима, "коррупционером 2024 года".
"Режим Асада сеял насилие, наркотики и коррупцию по всему региону, зарабатывая миллиарды долларов на производстве каптагона (синтетического наркотика — ред.) и разных видах организованной преступности, таких как торговля людьми, контрабанда табака, хищение древностей и торговля оружием", - говорится в пресс-релизе OCCRP.
Консорциум журналистов-расследователей OCCRP учредил премию "Коррупционер года" в 2012 году для "наиболее заметных фигур в области организованной преступности и коррупции".
Среди прошлых обладателей этой "награды" — путин, пригожин и лукашенко.
Напомним
После свержения повстанцами-джихадистами бывший сирийский диктатор Башар Асад бежал в рф вместе со своей семьей.