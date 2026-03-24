Армия рф выпустила почти 5000 дронов и совершила 176 штурмов за сутки - Генштаб

Всего с начала этих суток на фронте произошло 176 боевых столкновений. Враг применил 4686 дронов-камикадзе и совершил 2950 обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес один ракетный удар, применил 30 ракет, совершил 38 авиационных ударов – сбросил 137 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 4686 дронов-камикадзе и совершил 2950 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня Силы обороны отбили один вражеский штурм. Кроме этого, противник совершил 57 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска и в направлении Охримовки. Одно боестолкновение еще продолжается.

На Купянском направлении враг четыре раза атаковал в направлении Новоосинового, Новоплатоновки и Куриловки.

На Лиманском направлении с начала суток враг шесть раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Твердохлебово, Среднее и в направлениях населенных пунктов Лиман, Дробышево. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Славянском направлении противник четыре раза пытался продвинуться в районах населенных пунктов Ямполь, Платоновка, Пазено. Один бой продолжается.

На Краматорском направлении враг совершил четыре наступательных действия в районе Миньковки и в направлении Выролюбовки.

На Константиновском направлении оккупанты 37 раз штурмовали позиции наших защитников в сторону Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Иванополья, Степановки, Софиевки, Русиного Яра и Новопавловки. Четыре боестолкновения продолжаются.

Силы обороны с начала суток отбили 45 штурмовых действий врага на Покровском направлении в районах населенных пунктов Никаноровка, Покровск, Родинское, Гришино, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Новое Шахово, Новоподгородное, Новопавловка, Белицкое, Шевченко.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 66 оккупантов и 21 – ранен; уничтожено четыре единицы автомобильного транспорта, повреждены два танка, две артиллерийские системы, три единицы автомобильной техники, два пункта управления БпЛА и семь укрытий личного состава противника. Уничтожено или подавлено 131 БпЛА различных типов.

На Александровском направлении оккупанты семь раз пытались улучшить свое положение, атакуя в районах населенных пунктов Терновое, Красногорское, Злагода и в направлении Приволья. Авиаудару подверглась Ивановка.

На Гуляйпольском направлении произошло 18 атак оккупантов в сторону населенных пунктов Доброполье, Староукраинка, Зализничное, Гуляйпольское, Варваровка, Мирное, Еленоконстантиновка. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Новоселовка, Воздвиженка, Светлая Долина, Копани, Свобода, Егоровка, Широкое, Лесное. До сих пор продолжается два боестолкновения.

На Ореховском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано. Враг нанес авиаудар по Орехову.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Россия потеряла более 8 тысяч солдат за неделю после попыток активизировать наступления - Зеленский