Армия рф выпустила почти 5000 дронов и совершила 176 штурмов за сутки - Генштаб

Украина под самой продолжительной воздушной атакой: эксперт прокомментировал новую вражескую стратегию и чего ждать дальше
Опекуны, приемные родители или ДБСТ: кто может ухаживать за детьми без родительской опеки
17:38 • 13877 просмотра
Во Львове мужчина вывесил флаг Украины на балконе квартиры, поврежденной «шахедом»
Пасхальная корзина дорожает второй год подряд: экономист объяснил причины
В Молдове вводят чрезвычайное положение в энергетике – что происходит в стране
Кабмин присвоил ранг директору НАБУ в разгар коррупционного скандала с фиктивным отцовством
Баллистические "Сапсан" и FP-7 - как Украина строит новую ракетную силу
Лизинг под прицелом: как в Украине пытаются обложить налогами операции за границей и применить двойное налогообложение
Частичное снятие санкций США с беларуси - большая проблема или позитив для Украины
Готовят ли Раду к затяжной войне - нардепы объяснили ситуацию
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Умерла Валери Перрин – актриса «Супермена» и «Ленни», номинантка на Оскар
Львов оказался под дроновой атакой рф - что известно
Туберкулез - с какими симптомами обращаться к врачу, где получить лечение и как вакцинировать ребенка
Число раненых во Львове продолжает расти, пожаром охвачены примыкающие здания Бернардинского монастыря
Новый роман Орландо Блума после расставания с Кэти Перри - с кем встречается актер
Украина под самой продолжительной воздушной атакой: эксперт прокомментировал новую вражескую стратегию и чего ждать дальше
Туберкулез - с какими симптомами обращаться к врачу, где получить лечение и как вакцинировать ребенка
Несовершенство законодательства сдерживает масштабирование Defence City - позиция экспертов
Новый роман Орландо Блума после расставания с Кэти Перри - с кем встречается актер
Умерла Валери Перрин – актриса «Супермена» и «Ленни», номинантка на Оскар
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова публично поздравила звездного отца с днем рождения
Юлии Вербе снова заблокировали Instagram - основной аккаунт с 3 млн подписчиков исчез
Повар Эктор Хименес-Браво сообщил о смерти своей собаки Чоко
Армия рф выпустила почти 5000 дронов и совершила 176 штурмов за сутки - Генштаб

Киев • УНН

 • 1098 просмотра

Генштаб зафиксировал 176 боестолкновений и тысячи обстрелов по всей линии фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются на Константиновском и Покровском направлениях.

Всего с начала этих суток на фронте произошло 176 боевых столкновений. Враг применил 4686 дронов-камикадзе и совершил 2950 обстрелов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес один ракетный удар, применил 30 ракет, совершил 38 авиационных ударов – сбросил 137 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 4686 дронов-камикадзе и совершил 2950 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня Силы обороны отбили один вражеский штурм. Кроме этого, противник совершил 57 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска и в направлении Охримовки. Одно боестолкновение еще продолжается.

На Купянском направлении враг четыре раза атаковал в направлении Новоосинового, Новоплатоновки и Куриловки.

На Лиманском направлении с начала суток враг шесть раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Твердохлебово, Среднее и в направлениях населенных пунктов Лиман, Дробышево. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Славянском направлении противник четыре раза пытался продвинуться в районах населенных пунктов Ямполь, Платоновка, Пазено. Один бой продолжается.

На Краматорском направлении враг совершил четыре наступательных действия в районе Миньковки и в направлении Выролюбовки.

На Константиновском направлении оккупанты 37 раз штурмовали позиции наших защитников в сторону Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Иванополья, Степановки, Софиевки, Русиного Яра и Новопавловки. Четыре боестолкновения продолжаются.

Силы обороны с начала суток отбили 45 штурмовых действий врага на Покровском направлении в районах населенных пунктов Никаноровка, Покровск, Родинское, Гришино, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое и в сторону населенных пунктов Новое Шахово, Новоподгородное, Новопавловка, Белицкое, Шевченко.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 66 оккупантов и 21 – ранен; уничтожено четыре единицы автомобильного транспорта, повреждены два танка, две артиллерийские системы, три единицы автомобильной техники, два пункта управления БпЛА и семь укрытий личного состава противника. Уничтожено или подавлено 131 БпЛА различных типов.

На Александровском направлении оккупанты семь раз пытались улучшить свое положение, атакуя в районах населенных пунктов Терновое, Красногорское, Злагода и в направлении Приволья. Авиаудару подверглась Ивановка.

На Гуляйпольском направлении произошло 18 атак оккупантов в сторону населенных пунктов Доброполье, Староукраинка, Зализничное, Гуляйпольское, Варваровка, Мирное, Еленоконстантиновка. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Новоселовка, Воздвиженка, Светлая Долина, Копани, Свобода, Егоровка, Широкое, Лесное. До сих пор продолжается два боестолкновения.

На Ореховском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано. Враг нанес авиаудар по Орехову.

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Россия потеряла более 8 тысяч солдат за неделю после попыток активизировать наступления - Зеленский22.03.26, 20:29 • 7897 просмотров

