Україна під найдовшою повітряною атакою: експерт прокоментував нову ворожу стратегію та чого чекати далі
Опікуни, прийомні батьки чи ДБСТ: хто може доглядати дітей без батьківської опіки
У Львові чоловік вивісив прапор України на балконі квартири, пошкодженої "шахедом"
Великодній кошик дорожчає другий рік поспіль: економіст пояснив причини
У Молдові запроваджують надзвичайний стан у енергетиці – що відбувається у країні
Кабмін присвоїв ранг директору НАБУ в розпал корупційного скандалу з фіктивним батьківством
Балістичні "Сапсан" і FP-7 - як Україна будує нову ракетну силу
Лізинг під прицілом: як в Україні намагаються обкласти податками операції за кордоном і застосувати подвійне оподаткування
Часткове зняття санкцій США з білорусі - велика проблема чи позитив для України
Чи готують Раду до тривалої війни - нардепи пояснили ситуацію
Армія рф випустила майже 5000 дронів та здійснила 176 штурмів за добу - Генштаб

Київ • УНН

 • 2550 перегляди

Генштаб зафіксував 176 боєзіткнень та тисячі обстрілів по всій лінії фронту. Найзапекліші бої тривають на Костянтинівському та Покровському напрямках.

Армія рф випустила майже 5000 дронів та здійснила 176 штурмів за добу - Генштаб

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 176 бойових зіткнень. Ворог застосував 4686 дронів-камікадзе та здійснив 2950 обстрілів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник завдав одного ракетного удару, застосував 30 ракет, здійснив  38 авіаційних ударів – скинув 137 керованих авіабомб. Крім того, застосував 4686 дронів-камікадзе та здійснив 2950 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ 

- йдеться у зведенні.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках сьогодні Сили оборони відбили один ворожий штурм. Крім цього, противник здійснив 57 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно–Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів в районі Вовчанська та в напрямку Охрімівки. Одне боєзіткнення ще триває.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував в напрямку Новоосинового, Новоплатонівки та Курилівки.

На Лиманському напрямку від початку доби ворог шість разів атакував позиції наших оборонців в районах населених пунктів Твердохлібове, Середнє та в напрямках населених пунктів Лиман, Дробишеве. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Слов’янському напрямку противник чотири рази намагався просунутися в районах населених пунктів Ямпіль, Платонівка, Пазено. Один бій триває.

На Краматорському напрямку ворог здійснив чотири наступальні дії в районі Міньківки та в напрямку Виролюбівки.

На Костянтинівському напрямку окупанти 37 разів штурмували позиції наших оборонців в бік Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Іванопілля, Степанівки, Софіївки, Русиного Яру та Новопавлівки. Чотири боєзіткнення тривають.

Сили оборони з початку доби відбили 45 штурмових дій ворога на Покровському напрямку в районах населених пунктів Никанорівка, Покровськ, Родинське, Гришине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке та в бік населених пунктів Нове Шахове, Новопідгородне, Новопавлівка, Білицьке, Шевченко. 

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 66 окупантів та 21 – поранено; знищено чотири одиниці автомобільного транспорту, пошкоджено два танки, дві артилерійські системи, три одиниці автомобільної техніки, два пункти управління БпЛА та сім укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 131 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти сім разів намагалися покращити своє становище, атакуючи у районах населених пунктів Тернове, Красногірське,  Злагода та в напрямку Привілля. Авіаудару зазнала Іванівка.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 18 атак окупантів у бік населених пунктів Добропілля, Староукраїнка, Залізничне, Гуляйпільське, Варварівка, Мирне, Оленокостянтинівка. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Новоселівка, Воздвижівка, Світла Долина, Копані, Свобода, Єгорівка, Широке, Лісне. Дотепер триває два боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано. Ворог завдав авіаудару по Оріхову.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося, резюмували у Генштабі.

Антоніна Туманова

