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Армия рф ударила по Донецкой области: повреждена пожарно-спасательная часть

Армия рф ударила по Донецкой области: повреждена пожарно-спасательная часть

Киев  •  УНН

03 февраль 2024, 17:51  •  12069 просмотра

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Российский обстрел повредил пожарно-спасательную часть в Покровске Донецкой области, выбиты двери и окна гаража.

Оккупанты обстреляли Покровск в Донецкой области, повреждена пожарно-спасательная часть, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

"Сегодня вечером российские войска обстреляли Покровск. Взрывной волной повреждены 3 роллетных ворот в гараже, остекление окон и двери в одном из помещений части", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, пострадавших среди личного состава нет.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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россияне сбросили авиабомбы на Херсонщину, поврежден объект критической инфраструктуры

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