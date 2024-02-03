Армія рф вдарила по Донеччині: пошкоджена пожежно-рятувальна частина
Київ • УНН
Російський обстріл пошкодив пожежно-рятувальну частину в Покровську Донецької області, вибито двері та вікна гаража.
Окупанти обстріляли Покровськ на Донеччині, пошкоджена пожежно-рятувальна частина, передає УНН із посиланням на ДСНС.
"Сьогодні ввечері російські війська обстріляли Покровськ. Вибуховою хвилею пошкоджені 3 ролетних воріт у гаражі, скління вікон та двері в одному з приміщень частини", - йдеться у повідомленні.
За даними ДСНС, постраждалих серед особового складу немає.