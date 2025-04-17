Армия рф сменила тактику и пошла в штурм на юге: в Силах обороны заявили, что ни одной позиции не потеряно
Киев • УНН
Российские оккупанты сменили тактику и начали штурмовые действия на юге Украины. Уничтожено 29 единиц техники и 140 оккупантов, украинские позиции удержаны.
Российские оккупанты накануне, 16 апреля, изменили тактику и начали штурмовые действия на юге Украины. В результате враг потерял 29 единиц боевой техники, 140 человек личного состава. Также повреждены три танка. Силы обороны не потеряли ни одной позиции. Об этом сообщили Силы обороны юга Украины в Telegram, пишет УНН.
Детали
"16 апреля около 18:00 на юге Украины противник изменил тактику и начал штурмовые действия в составе подразделений", - говорится в сообщении.
Силы обороны Юга рассказали об основных деталях штурма.
"Состав штурмовой группы противника: не менее 320 человек личного состава, 40 единиц боевой бронированной техники, три танка и около десятка багги. Местность: участок линии фронта возле населенных пунктов Пятихатки, Степовое, Лобковое, Малая Токмачка и Малые Щербаки", - проинформировали Силы обороны Юга.
Сообщается, что были задействованы силы противника: штурмовые группы от нескольких полков 58-й общевойсковой армии южного военного округа.
Воздушная разведка Сил обороны Украины заблаговременно выявила выдвижение противника.
"Был нанесен удар беспилотными летательными аппаратами и артиллерией. Первое поражение российской боевой техники (уничтожено три БМП) произошло в 8 км до линии боевого столкновения. Бой продолжался более двух с половиной часов, украинские силы наносили огневое поражение по штурмовикам. Потери противника: уничтожено 29 единиц боевой техники, 140 человек личного состава, повреждены три танка", - рассказали в Силах обороны Юга.
"Результат: противник успеха не имел, ни одной позиции Силы обороны Украины не потеряли", - указано в сообщении.
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