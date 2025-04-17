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Армія рф змінила тактику і пішла в штурм на півдні: у Силах оборони заявили, що жодної позиції не втрачено

Київ • УНН

 • 6934 перегляди

Російські окупанти змінили тактику та розпочали штурмові дії на півдні України. Знищено 29 одиниць техніки та 140 окупантів, українські позиції втримано.

Армія рф змінила тактику і пішла в штурм на півдні: у Силах оборони заявили, що жодної позиції не втрачено

Російські окупанти напередодні, 16 квітня, змінили тактику й розпочали штурмові дії на півдні України. В результаті ворог втратив 29 одиниць бойової техніки, 140 чоловік особового складу. Також пошкоджено три танки. Сили оборони не втратили жодної позиції. Про це повідомили Сили оборони Півдня України у Telegram, пише УНН.

Деталі

"16 квітня близько 18:00 на півдні України противник змінив тактику і розпочав штурмові дії у складі підрозділів", - ідеться в повідомленні.

Сили оборони Півдня розповіли про основні деталі штурму.

"Склад штурмової групи противника: не менше 320 чоловік особового складу, 40 одиниць бойової броньованої техніки, три танки та близько десятка багі. Місцевість: ділянка лінії фронту біля населених пунктів П'ятихатки, Степове, Лобкове, Мала Токмачка та Малі Щербаки", - поінформували Сили оборони Півдня.

Повідомляється, що були задіяні сили противника: штурмові групи від кількох полків 58-ї загальновійськової армії південного військового округу.

Повітряна розвідка Сил оборони України завчасно виявила висування противника.

"Було завдано ударів безпілотними літальними апаратами та артилерією. Перше ураження російської бойової техніки (знищено три БМП) відбулося за 8 км до лінії бойового зіткнення. Бій тривав понад дві з половиною години, українські сили завдавали вогневого ураження по штурмовиках. Втрати противника: знищено 29 одиниць бойової техніки, 140 чоловік особового складу, пошкоджено три танки", - розповіли у Силах оборони Півдня.

"Результат: противник успіху не мав, жодної позиції Сили оборони України не втратили", - вказано у повідомленні.

Доповнення

Проєкт DeepState повідомляв, що війська рф просунулися біля Котлярівки та на окремих ділянках Запорізької області.

Окупанти перетворюють ТОТ Запорізької області на "курорт" з руїн та окопів17.04.25, 02:24 • 17715 переглядiв

Анна Мурашко

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