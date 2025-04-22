российские войска продвинулись у Сухой Балки и Ясенового в Донецкой области: карты DeepState

Вечером 22 апреля команда мониторингового проекта DeepState сообщила об успехах российской армии в Донецкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал OSINT-проекта.

Детали

Во вторник, 22 апреля в 20:53 проект DeepState обнародовал информацию о ситуации на российско-украинском фронте. Аналитики отметили, что армия рф продвинулась в двух населенных пунктах в Донецкой области.

"Враг продвинулся возле Сухой Балки и Ясенового", - говорится в заметке.

Напомним, украинские защитники разбили атаку россиян на Запорожском направлении. Уничтожено более 100 оккупантов и 15 единиц техники, сорвав планы врага.

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