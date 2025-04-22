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США потеряют стратегического партнера в лице Украины, если выйдут из переговорного процесса - Зеленский
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США потеряют стратегического партнера в лице Украины, если выйдут из переговорного процесса - Зеленский

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российские войска продвинулись у Сухой Балки и Ясенового в Донецкой области: карты DeepState

Киев • УНН

 • 546 просмотра

российские войска достигли успехов в Донецкой области, продвинувшись возле Сухой Балки и Ясенового. Об этом сообщили аналитики DeepState вечером 22 апреля.

российские войска продвинулись у Сухой Балки и Ясенового в Донецкой области: карты DeepState

Вечером 22 апреля команда мониторингового проекта DeepState сообщила об успехах российской армии в Донецкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал OSINT-проекта.    

Детали

Во вторник, 22 апреля в 20:53 проект DeepState обнародовал информацию о ситуации на российско-украинском фронте. Аналитики отметили, что армия рф продвинулась в двух населенных пунктах в Донецкой области.

"Враг продвинулся возле Сухой Балки и Ясенового", - говорится в заметке.

Напомним, украинские защитники разбили атаку россиян на Запорожском направлении. Уничтожено более 100 оккупантов и 15 единиц техники, сорвав планы врага.

Предложение прекращения огня по гражданским объектам остается в силе, нужна готовность рф: Зеленский об ударах по Харькову и Запорожью22.04.25, 15:30 • 3884 просмотра

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