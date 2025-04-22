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США втратять стратегічного партнера в особі України, якщо вийдуть з переговорного процесу - Зеленський
18:22 • 12576 перегляди

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The Guardian

російські війська просунулися біля Сухої Балки та Ясенового на Донеччині: карти DeepState

Київ • УНН

 • 704 перегляди

російські війська досягли успіхів у Донецькій області, просунувшись біля Сухої Балки та Ясенового. Про це повідомили аналітики DeepState ввечері 22 квітня.

російські війська просунулися біля Сухої Балки та Ясенового на Донеччині: карти DeepState

Увечері 22 квітня команда моніторингового проєкту DeepState повідомила про успіхи російської армії в Донецькій області. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал OSINT-проєкту.     

Деталі

У вівторок, 22 квітня о 20:53 проєкт DeepState оприлюднив інформацію про ситуацію на російсько-українському фронті. Аналітики зазначили, що армія рф просунулася в двох населених пунктах на Донеччині.

"Ворог просунувся біля Сухої Балки та Ясенового", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, українські захисники розбили атаку росіян на Запорізькому напрямку. Знищено понад 100 окупантів і 15 одиниць техніки, зірвавши плани ворога.

Пропозиція припинення вогню по цивільних об’єктах залишається в силі, потрібна готовність рф: Зеленський про удари по Харкову та Запоріжжю22.04.25, 15:30 • 3888 переглядiв

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