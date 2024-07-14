Армия рф обстреляла Очаков и Куцурубскую громаду на Николаевщине: повреждена ЛЭП

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мировые лидеры отреагировали на инцидент с Трампом

Мировые лидеры отреагировали на инцидент с Трампом

  •  89313 просмотра
Германия готовится к передислокации сотен тысяч военных на восточный фланг НАТО

Германия готовится к передислокации сотен тысяч военных на восточный фланг НАТО

  •  103520 просмотра
Посолка Маркарова отреагировала на покушение на Трампа

Посолка Маркарова отреагировала на покушение на Трампа

  •  62064 просмотра
Министр энергетики Галущенко встретился на передовой с бойцами 3 ОШБр

Министр энергетики Галущенко встретился на передовой с бойцами 3 ОШБр

  •  99898 просмотра
Россия держит в Азовском море четыре военных корабля

Россия держит в Азовском море четыре военных корабля

  •  77733 просмотра
публикации
Некоторые иностранные поставщики прибегали к шантажу ритейлеров, чтобы вернуть средства

Некоторые иностранные поставщики прибегали к шантажу ритейлеров, чтобы вернуть средства

12 июля 2024, 11:08  •  155184 просмотра
Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях

Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях
Эксклюзив

12 июля 2024, 06:57  •  157653 просмотра
Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"

Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"
Эксклюзив

12 июля 2024, 06:35  •  155587 просмотра
Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики

Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики
Эксклюзив

11 июля 2024, 09:08  •  196098 просмотра
НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

11 июля 2024, 07:15  •  190508 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
14 июля: День осведомленности об акулах, День рыбака в Украине

14 июля: День осведомленности об акулах, День рыбака в Украине

  •  23247 просмотра
Олень, ведро клубники и смычок для скрипки: в Укрзализныце рассказали о самых интересных вещах, которые забывали пассажиры

Олень, ведро клубники и смычок для скрипки: в Укрзализныце рассказали о самых интересных вещах, которые забывали пассажиры

  •  44646 просмотра
Всемирный день рома, Международный день головоломки, День купания голышом. Что еще можно отметить 13 июля

Всемирный день рома, Международный день головоломки, День купания голышом. Что еще можно отметить 13 июля

13 июля 2024, 03:03  •  54705 просмотра
Marvel показал трейлер фильма "Капитан Америка: Прекрасный новый мир" уже без Криса Эванса

Marvel показал трейлер фильма "Капитан Америка: Прекрасный новый мир" уже без Криса Эванса

12 июля 2024, 18:19  •  57111 просмотра
5 увлекательных комедийных сериалов: что посмотреть в жаркие выходные

5 увлекательных комедийных сериалов: что посмотреть в жаркие выходные

12 июля 2024, 17:43  •  54810 просмотра
Актуальное
Армия рф обстреляла Очаков и Куцурубскую громаду на Николаевщине: повреждена ЛЭП

Армия рф обстреляла Очаков и Куцурубскую громаду на Николаевщине: повреждена ЛЭП

Киев  •  УНН

14 июля 2024, 08:13  •  17348 просмотра

Read in English

российские войска обстреляли Очаков и Куцурубскую громаду в Николаевской области, повредив жилой дом, линию электропередач и интернет-связь.

российские войска вчера вечером обстреляли Очаков и Куцурубскую общину на Николаевщине. Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Вчера, 13 июля, в 21:15 и 21:47 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по г. Очаков Очаковской громады. В результате последнего поврежден жилой дом, линия электропередачи и сеть интернет,

- отметил он.

Детали

Ким отметил, что сейчас принимаются меры по ликвидации последствий.

Кроме того, по его словам, также вчера в 20:16 и 20:59 враг наносил артиллерийские обстрелы по Куцурубской общине. Пострадавших в результате обстрелов нет

Россия держит в Азовском море четыре военных корабля14 июля 2024, 04:17 • 77573 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна
azovskoe-moreАзовское море
ochakovОчаковский район
polshaПольша
Эксклюзив
Не мог стать прорывом по членству: политологи подвели итоги и указали на успехи саммита НАТО для Украины
12 июля 2024, 13:46  •  122365 просмотра

Не мог стать прорывом по членству: политологи подвели итоги и указали на успехи саммита НАТО для Украины

Эксклюзив
Траектория полета, заход на цель, обломки - в Минюсте рассказали, как украинские эксперты пришли к выводу, что в "Охматдет" попала вражеская ракета Х-101
12 июля 2024, 11:58  •  121357 просмотра

Траектория полета, заход на цель, обломки - в Минюсте рассказали, как украинские эксперты пришли к выводу, что в "Охматдет" попала вражеская ракета Х-101

Эксклюзив
Примитивный и преступный пиар отдельных политиков - эксперт о попытке некоторых нардепов переименовать Бровары в Бровари
12 июля 2024, 08:43  •  126564 просмотра

Примитивный и преступный пиар отдельных политиков - эксперт о попытке некоторых нардепов переименовать Бровары в Бровари

Эксклюзив
ТЦ "Гулливер" теперь покупает электричество напрямую из-за рубежа, чтобы облегчить работу энергосистемы Украины
12 июля 2024, 08:25  •  113483 просмотра

ТЦ "Гулливер" теперь покупает электричество напрямую из-за рубежа, чтобы облегчить работу энергосистемы Украины

Эксклюзив
Украина должна ввести санкции против россиянина Ипатова, компания которого работает в Украине, если подтвердится его помощь россии в войне – экс-военный прокурор
12 июля 2024, 08:15  •  92909 просмотра

Украина должна ввести санкции против россиянина Ипатова, компания которого работает в Украине, если подтвердится его помощь россии в войне – экс-военный прокурор

Эксклюзив
Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях
12 июля 2024, 06:57  •  157653 просмотра

Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях

Эксклюзив
Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"
12 июля 2024, 06:35  •  155587 просмотра

Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"

Эксклюзив
ВСП и Совет судей могут обязать прокуратуру провести более тщательную проверку по заявлению судьи о давлении со стороны Гетманцева - эксперт
12 июля 2024, 06:00  •  61926 просмотра

ВСП и Совет судей могут обязать прокуратуру провести более тщательную проверку по заявлению судьи о давлении со стороны Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
Желание громады оставить городу историческое название "Бровары" подкреплено выводами уважаемых научных учреждений - городской голова
11 июля 2024, 13:29  •  103095 просмотра

Желание громады оставить городу историческое название "Бровары" подкреплено выводами уважаемых научных учреждений - городской голова

Эксклюзив
Украина должна выявлять бизнесы, связанные с рф за границей, и пресекать попытки агрессора влиять на международную политику - эксперт
11 июля 2024, 12:08  •  103578 просмотра

Украина должна выявлять бизнесы, связанные с рф за границей, и пресекать попытки агрессора влиять на международную политику - эксперт

Популярные

Россия держит в Азовском море четыре военных корабля

Россия держит в Азовском море четыре военных корабля

  •  77733 просмотра
Министр энергетики Галущенко встретился на передовой с бойцами 3 ОШБр

Министр энергетики Галущенко встретился на передовой с бойцами 3 ОШБр

  •  99898 просмотра
Посолка Маркарова отреагировала на покушение на Трампа

Посолка Маркарова отреагировала на покушение на Трампа

  •  62064 просмотра
Германия готовится к передислокации сотен тысяч военных на восточный фланг НАТО

Германия готовится к передислокации сотен тысяч военных на восточный фланг НАТО

  •  103520 просмотра
Мировые лидеры отреагировали на инцидент с Трампом

Мировые лидеры отреагировали на инцидент с Трампом

  •  89313 просмотра

Публикации

Некоторые иностранные поставщики прибегали к шантажу ритейлеров, чтобы вернуть средства

Некоторые иностранные поставщики прибегали к шантажу ритейлеров, чтобы вернуть средства

12 июля 2024, 11:08  •  155184 просмотра
Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях

Передовые разработки или скрытая аренда: чем на самом деле занималось НААН на государственных землях
Эксклюзив

12 июля 2024, 06:57  •  157653 просмотра
Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"

Для усовершенствования fpv-дронов рф может использовать ІТ-школы Ипатова, фирма которого работает на украинском терминале "Олимпекс"
Эксклюзив

12 июля 2024, 06:35  •  155587 просмотра
Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики

Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики
Эксклюзив

11 июля 2024, 09:08  •  196098 просмотра
НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

11 июля 2024, 07:15  •  190508 просмотра

Война

С начала недели россия применила против Украины более 700 КАБов - Зеленский

С начала недели россия применила против Украины более 700 КАБов - Зеленский

  •  1208 просмотра
Украинские защитники получат от Киевщины еще 4 грузовика MAN - Кравченко

Украинские защитники получат от Киевщины еще 4 грузовика MAN - Кравченко

  •  5854 просмотра
Армия рф обстреляла Очаков и Куцурубскую громаду на Николаевщине: повреждена ЛЭП

Армия рф обстреляла Очаков и Куцурубскую громаду на Николаевщине: повреждена ЛЭП

  •  17495 просмотра
ГСЧС: из-за атак армии рф по Херсонщине возникло 25 пожаров, из которых 9 в экосистемах

ГСЧС: из-за атак армии рф по Херсонщине возникло 25 пожаров, из которых 9 в экосистемах

  •  19479 просмотра
В оккупированной Кременной на Луганщине уже месяц не вывозят мусор - ОВА

В оккупированной Кременной на Луганщине уже месяц не вывозят мусор - ОВА

  •  24400 просмотра

политика

Новые соглашения по безопасности, решение по Patriot: Зеленский о результатах саммита НАТО

Новые соглашения по безопасности, решение по Patriot: Зеленский о результатах саммита НАТО

  •  35027 просмотра
Зеленский прокомментировал покушение на Трампа

Зеленский прокомментировал покушение на Трампа

  •  43811 просмотра
Обнародовали первую информацию о подозреваемом в покушении на Трампа

Обнародовали первую информацию о подозреваемом в покушении на Трампа

  •  43669 просмотра
Россия держит в Азовском море четыре военных корабля

Россия держит в Азовском море четыре военных корабля

  •  77682 просмотра
Министр энергетики Галущенко встретился на передовой с бойцами 3 ОШБр

Министр энергетики Галущенко встретился на передовой с бойцами 3 ОШБр

  •  99845 просмотра

Война

С начала недели россия применила против Украины более 700 КАБов - Зеленский

С начала недели россия применила против Украины более 700 КАБов - Зеленский

  •  1208 просмотра
Украинские защитники получат от Киевщины еще 4 грузовика MAN - Кравченко

Украинские защитники получат от Киевщины еще 4 грузовика MAN - Кравченко

  •  5854 просмотра
Армия рф обстреляла Очаков и Куцурубскую громаду на Николаевщине: повреждена ЛЭП

Армия рф обстреляла Очаков и Куцурубскую громаду на Николаевщине: повреждена ЛЭП

  •  17495 просмотра
ГСЧС: из-за атак армии рф по Херсонщине возникло 25 пожаров, из которых 9 в экосистемах

ГСЧС: из-за атак армии рф по Херсонщине возникло 25 пожаров, из которых 9 в экосистемах

  •  19479 просмотра
В оккупированной Кременной на Луганщине уже месяц не вывозят мусор - ОВА

В оккупированной Кременной на Луганщине уже месяц не вывозят мусор - ОВА

  •  24400 просмотра

политика

Новые соглашения по безопасности, решение по Patriot: Зеленский о результатах саммита НАТО

Новые соглашения по безопасности, решение по Patriot: Зеленский о результатах саммита НАТО

  •  35027 просмотра
Зеленский прокомментировал покушение на Трампа

Зеленский прокомментировал покушение на Трампа

  •  43811 просмотра
Обнародовали первую информацию о подозреваемом в покушении на Трампа

Обнародовали первую информацию о подозреваемом в покушении на Трампа

  •  43669 просмотра
Россия держит в Азовском море четыре военных корабля

Россия держит в Азовском море четыре военных корабля

  •  77682 просмотра
Министр энергетики Галущенко встретился на передовой с бойцами 3 ОШБр

Министр энергетики Галущенко встретился на передовой с бойцами 3 ОШБр

  •  99845 просмотра

Новости Бизнеса

"WOGОНЬ Допомоги": защитники регулярно получают адресную помощь от WOG и партнеров

"WOGОНЬ Допомоги": защитники регулярно получают адресную помощь от WOG и партнеров

12 июля 2024, 10:54  •  50515 просмотра
18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

10 июля 2024, 07:42  •  102202 просмотра
"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

5 июля 2024, 16:15  •  131329 просмотра

Экономика

Киев, Одесса, Львов среди самых дешевых городов мира для жизни в 2024 году

Киев, Одесса, Львов среди самых дешевых городов мира для жизни в 2024 году

  •  25279 просмотра
Тимошенко: Реальная цена электроэнергии для украинцев - 97 копеек

Тимошенко: Реальная цена электроэнергии для украинцев - 97 копеек

  •  46139 просмотра
Киевская ОВА и американский штат Юта подписали меморандум о взаимопонимании

Киевская ОВА и американский штат Юта подписали меморандум о взаимопонимании

  •  101659 просмотра
В Ростовской области после атаки беспилотников вспыхнула нефтебаза после атаки беспилотников

В Ростовской области после атаки беспилотников вспыхнула нефтебаза после атаки беспилотников

13 июля 2024, 05:13  •  39250 просмотра
Польша обратилась к Еврокомиссии с предложением поставлять Украине энергию со своих ТЭС

Польша обратилась к Еврокомиссии с предложением поставлять Украине энергию со своих ТЭС

13 июля 2024, 03:54  •  103227 просмотра

Киев

На Оболони произошло два пожара из-за замыкания бытовых приборов

На Оболони произошло два пожара из-за замыкания бытовых приборов

  •  30818 просмотра
Жара в столице может продлиться до 17 июля

Жара в столице может продлиться до 17 июля

12 июля 2024, 14:34  •  35207 просмотра
Жара в Киеве побила три рекорда за день

Жара в Киеве побила три рекорда за день

12 июля 2024, 08:07  •  41643 просмотра
Атака рф на Киев 8 июля: за две недели обещают заключение, можно ли восстановить поврежденный дом

Атака рф на Киев 8 июля: за две недели обещают заключение, можно ли восстановить поврежденный дом

11 июля 2024, 11:52  •  79728 просмотра
Директора "Киевской крепости" будут судить по делу о хищении средств при реставрации музея

Директора "Киевской крепости" будут судить по делу о хищении средств при реставрации музея

11 июля 2024, 11:07  •  53015 просмотра