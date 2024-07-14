Армия рф обстреляла Очаков и Куцурубскую громаду на Николаевщине: повреждена ЛЭП
Киев • УНН
российские войска обстреляли Очаков и Куцурубскую громаду в Николаевской области, повредив жилой дом, линию электропередач и интернет-связь.
российские войска вчера вечером обстреляли Очаков и Куцурубскую общину на Николаевщине. Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
Вчера, 13 июля, в 21:15 и 21:47 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по г. Очаков Очаковской громады. В результате последнего поврежден жилой дом, линия электропередачи и сеть интернет,
Детали
Ким отметил, что сейчас принимаются меры по ликвидации последствий.
Кроме того, по его словам, также вчера в 20:16 и 20:59 враг наносил артиллерийские обстрелы по Куцурубской общине. Пострадавших в результате обстрелов нет
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