Россия держит в Азовском море четыре военных корабля
Киев • УНН
Россия держит в Азовском море четыре военных корабля без ракетоносцев, тогда как в Черном море нет ни одного российского корабля.
В Черном море корабли РФ отсутствуют, в Азовском их 4 - без ракетоносителей. Об этом сообщают ВМС ВСУ в Фейсбуке, передает УНН.
Детали
"По состоянию на 06:30 14.07.2024 в Черном море вражеские корабли отсутствуют; в Азовском море 4 вражеских корабля, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют", - говорится в сообщении.
Как отметили в ВМС, за сутки в интересах РФ проход через Керченский пролив осуществили: в Черное море - 5 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море - 10 судов, из них 6 двигались из пролива Босфор.
В то же время в ВМС отмечают, что РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).
В Черном и Азовском морях дежурят четыре вражеских корабля, один из которых является носителем "Калибров"8 июля 2024, 03:20 • 24471 просмотр