Россия держит в Азовском море четыре военных корабля

В Черном море корабли РФ отсутствуют, в Азовском их 4 - без ракетоносителей. Об этом сообщают ВМС ВСУ в Фейсбуке, передает УНН.

Детали

"По состоянию на 06:30 14.07.2024 в Черном море вражеские корабли отсутствуют; в Азовском море 4 вражеских корабля, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют", - говорится в сообщении.

Как отметили в ВМС, за сутки в интересах РФ проход через Керченский пролив осуществили: в Черное море - 5 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море - 10 судов, из них 6 двигались из пролива Босфор.

В то же время в ВМС отмечают, что РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).

В Черном и Азовском морях дежурят четыре вражеских корабля, один из которых является носителем "Калибров"