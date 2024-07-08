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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Черном и Азовском морях дежурят четыре вражеских корабля, один из которых является носителем "Калибров"

В Черном и Азовском морях дежурят четыре вражеских корабля, один из которых является носителем "Калибров"

Киев  •  УНН

8 июля 2024, 03:20  •  16024 просмотра

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Россия имеет 1 корабль с крылатыми ракетами "Калибр" в Черном море и 3 корабля без крылатых ракет в Азовском море.

В Черном море Россия держит один корабль, который является носителем "Калибров", в Азовском море у РФ три корабля, которые не являются носителями крылатых ракет. Об этом Военно-морские силы Вооруженных сил Украины сообщили в Фейсбуке, передает УНН.

Детали

"В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет; в Азовском море 3 вражеских корабля, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют", - говорится в заметке.

Сейчас в Средиземном море находятся 2 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет, отмечают ВМС ВСУ.

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Сообщается, что за сутки в интересах РФ проход через Керченский пролив осуществили: в Черное море - 8 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море - 7 судов.

РФ вывела ракетоносители в Черное и Азовское море26 июня 2024, 05:00 • 84052 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Войнаполитика
sredizemnoe-moreСредиземное море
voenno-morskie-sili-ukrainiВоенно-морские силы Украины
azovskoe-moreАзовское море
chyornoe-moreЧерное море
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