В Черном и Азовском морях дежурят четыре вражеских корабля, один из которых является носителем "Калибров"

В Черном море Россия держит один корабль, который является носителем "Калибров", в Азовском море у РФ три корабля, которые не являются носителями крылатых ракет. Об этом Военно-морские силы Вооруженных сил Украины сообщили в Фейсбуке, передает УНН.

Детали

"В Черном море 1 вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет; в Азовском море 3 вражеских корабля, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют", - говорится в заметке.

Сейчас в Средиземном море находятся 2 вражеских корабля, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет, отмечают ВМС ВСУ.

Сообщается, что за сутки в интересах РФ проход через Керченский пролив осуществили: в Черное море - 8 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море - 7 судов.

РФ вывела ракетоносители в Черное и Азовское море