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Армия рф из "Градов" атаковала село на Запорожье, есть погибший - ОВА

Армия рф из "Градов" атаковала село на Запорожье, есть погибший - ОВА

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 13:38  •  14624 просмотра

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Российские войска обстреляли из "Градов" село Приморское в Запорожской области, в результате чего погиб 57-летний местный житель.

Российские войска сегодня обстреляли из "Градов" село Приморское в Запорожской области, погиб человек, сообщил в понедельник председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, пишет УНН.

Государство-зло продолжает воевать с мирным населением. Рашистские нелюди сегодня отобрали еще одну невинную жизнь на запорожской земле. Около 12:00 оккупанты обстреляли из "Градов" село Приморское Васильевского района. Погиб 57-летний местный житель. Чей-то сын, муж, отец

- написал Федоров в Telegram.

Оккупанты ударили более 400 раз по Запорожской области, атаковали 144 дронами: есть разрушения19 февраля 2024, 06:53 • 110595 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
ivan-fedorov-politykИван Федоров
zaporozheЗапорожье
Армія рф з "Градів" атакувала село на Запоріжжі, є загиблий - ОВА
Russian army attacks village in Zaporizhzhya region with Grad rockets, one killed - RMA
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Армия рф из "Градов" атаковала село на Запорожье, есть погибший - ОВА

Российские войска обстреляли из "Градов" село Приморское в Запорожской области, в результате чего погиб 57-летний местный житель.

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Армия рф из "Градов" атаковала село на Запорожье, есть погибший - ОВА

Для ударов по Украине россия впервые могла использовать "квадратные" ракеты Х-69 - СМИ

По сообщениям СМИ, россия впервые могла использовать крылатые ракеты "квадратные" ракеты Х-69 во время ударов по Украине в феврале.

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Для ударов по Украине россия впервые могла использовать "квадратные" ракеты Х-69 - СМИ

Кубраков о блокаде на границе с Польшей: ситуация может выйти из-под контроля

Вице-премьер-министр Кубраков выразил обеспокоенность, что блокада на границе с Польшей может еще больше обостриться, и выразил надежду, что польское правительство решит этот вопрос.

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Кубраков о блокаде на границе с Польшей: ситуация может выйти из-под контроля

Очереди на пунктах пропуска со Словакией и Венгрией увеличиваются: Демченко рассказал о причинах

Очереди на пограничных переходах со Словакией и Венгрией растут, поскольку водители ищут альтернативы на фоне блокирования польскими фермерами польской границы.

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Очереди на пунктах пропуска со Словакией и Венгрией увеличиваются: Демченко рассказал о причинах

Белый дом обдумывает передачу Украине ракет ATACMS большего радиуса действия - СМИ

Администрация Байдена рассматривает возможность предоставления Украине баллистических ракет большей дальности ATACMS, которые бы позволили украинским военным наносить удары вглубь оккупированного Крыма и частей южной Украины.

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Белый дом обдумывает передачу Украине ракет ATACMS большего радиуса действия - СМИ

Некоторые подразделения Третьей штурмовой в Авдеевке были в полном окружении, но смогли выйти - Жорин

Некоторые подразделения третьей штурмовой бригады в Авдеевке попали в окружение, но смогли вырваться. На территории Авдеевского коксохима не осталось ни одного бойца.

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Оккупанты обстреляли Волчанск на Харьковщине: попали на территорию предприятия, есть пострадавшие

В результате российского обстрела промышленного объекта в Волчанске Харьковской области ранения получили двое охранников.

Война •   •  13790 просмотра
Оккупанты обстреляли Волчанск на Харьковщине: попали на территорию предприятия, есть пострадавшие

Polymetal International продает российские активы за 3,7 миллиарда долларов

Polymetal International соглашается продать свои российские активы за $3,7 млрд компании Mangazeya Plus.

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Polymetal International продает российские активы за 3,7 миллиарда долларов

Польские фермеры начали пропускать грузовики в сторону Украины, но это не то количество, которое бы хотелось - Демченко

Польские фермеры начали пропускать в Украину несколько грузовиков каждый час, но это гораздо меньше, чем хотелось бы.

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Польские фермеры начали пропускать грузовики в сторону Украины, но это не то количество, которое бы хотелось - Демченко

Экс-заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Рудуха планирует выехать за границу, чтобы избежать наказания - источник

Экс-заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Рудуха планирует выехать за границу, чтобы избежать наказания - источник.

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Экс-заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Рудуха планирует выехать за границу, чтобы избежать наказания - источник