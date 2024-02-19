Армия рф из "Градов" атаковала село на Запорожье, есть погибший - ОВА
Киев • УНН
Российские войска обстреляли из "Градов" село Приморское в Запорожской области, в результате чего погиб 57-летний местный житель.
Российские войска сегодня обстреляли из "Градов" село Приморское в Запорожской области, погиб человек, сообщил в понедельник председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, пишет УНН.
Государство-зло продолжает воевать с мирным населением. Рашистские нелюди сегодня отобрали еще одну невинную жизнь на запорожской земле. Около 12:00 оккупанты обстреляли из "Градов" село Приморское Васильевского района. Погиб 57-летний местный житель. Чей-то сын, муж, отец
Оккупанты ударили более 400 раз по Запорожской области, атаковали 144 дронами: есть разрушения19 февраля 2024, 06:53 • 110595 просмотров
Армия рф из "Градов" атаковала село на Запорожье, есть погибший - ОВА
Российские войска обстреляли из "Градов" село Приморское в Запорожской области, в результате чего погиб 57-летний местный житель.
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