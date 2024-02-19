Армія рф з "Градів" атакувала село на Запоріжжі, є загиблий - ОВА
Київ • УНН
Російські війська обстріляли з "Градів" село Приморське в Запорізькій області, в результаті чого загинув 57-річний місцевий житель.
Російські війська сьогодні обстріляли з "Градів" село Приморське у Запорізькій області, загинув чоловік, повідомив у понеділок голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.
Держава-зло продовжує воювати з мирним населенням. Рашистські нелюди сьогодні відібрали ще одне безневинне життя на запорізькій землі. Близько 12:00 окупанти обстріляли з "Градів" село Приморське Василівського району. Загинув 57-річний місцевий житель. Чийсь син, чоловік, батько
Окупанти вдарили понад 400 разів по Запорізькій області, атакували 144 дронами: є руйнування 19.02.24, 08:53 • 121671 перегляд