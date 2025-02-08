Армия рф атакует управляемыми авиабомбами прифронтовые населенные пункты на Запорожье - ОВА
Киев • УНН
Глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил о применении врагом управляемых авиабомб по прифронтовым населенным пунктам. Жителей призывают находиться в безопасных местах до отбоя.
На Запорожье армия рф бьет управляемыми авиабомбами по прифронтовым населенным пунктам. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
Враг бьет управляемыми авиабомбами по прифронтовым населенным пунктам. До отбоя находитесь в безопасных местах
Ранее глава ОВА предупредил об угрозе применения управляемых авиационных бомб (КАБов) по Запорожской области и г. Запорожье.
Воздушные силы о сбивании КАБ на Запорожье: "Способ не озвучиваем"07.02.25, 13:14 • 20905 просмотров