Армія рф атакує керованими авіабомбами прифронтові населені пункти на Запоріжжі - ОВА
Київ • УНН
Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про застосування ворогом керованих авіабомб по прифронтових населених пунктах. Мешканців закликають перебувати у безпечних місцях до відбою.
На Запоріжжі армія рф б'є керованими авіабомбами по прифронтових населених пунктах. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Ворог б'є керованими авіабомбами по прифронтових населених пунктах. До відбою перебувайте у безпечних місцях
Раніше голова ОВА попередив про загроза застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області та м. Запоріжжя.
Повітряні сили про збиття КАБ на Запоріжжі: "Спосіб не озвучуємо"07.02.25, 13:14 • 23591 перегляд