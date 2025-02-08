Армія рф атакує керованими авіабомбами прифронтові населені пункти на Запоріжжі - ОВА

На Запоріжжі армія рф б'є керованими авіабомбами по прифронтових населених пунктах. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Ворог б'є керованими авіабомбами по прифронтових населених пунктах. До відбою перебувайте у безпечних місцях - повідомив Федоров.

Раніше голова ОВА попередив про загроза застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області та м. Запоріжжя.

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