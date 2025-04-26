Армия рф атаковала Донетчину: три человека погибли, еще восемь - получили ранения

Оккупанты сегодня атаковали Донетчину. В результате ударов трое погибших и восемь раненых, начато расследование. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального Прокурора.

Детали

Сегодня оккупанты сбросили 3 авиабомбы на Константиновку. Средства поражения попали по частному сектору. Телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получил 41-летний гражданский. Получили минно-взрывную травму, осколочные ранения, перелом ребер и рваные раны женщина и 50-летний местный житель.

В Офисе Генпрокурора также добавили, что россияне совершили повторный удар по этому же населенному пункту менее чем через час.

Впоследствии населенный пункт снова оказался под прицелом войск государства-агрессора. Погиб 45-летний горожанин. Кроме того, ранены трое гражданских.

В то же время россияне атаковали Покровский район, нанеся удар вблизи села Новоэкономическое. В результате обстрела погиб 55-летний мужчина. Также получили телесные повреждения водитель легкового автомобиля и двое пассажиров. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

... начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам военных преступлений (ч. 2 ст. 438 УК Украины) - сообщили прокуроры.

ВСУ отбили 44 штурма на Покровском направлении: детали боев за 25 апреля