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ТикТок

ВСУ отбили 44 штурма на Покровском направлении: детали боев за 25 апреля

Киев • УНН

 • 814 просмотра

В течение суток на фронте произошло 156 боевых столкновений. Самой горячей точкой остается Покровское направление, где украинские защитники остановили 44 вражеских штурма.

ВСУ отбили 44 штурма на Покровском направлении: детали боев за 25 апреля

В течение минувших суток, 25 апреля, на российско-украинском фронте произошло 156 боевых столкновений. На Покровском направлении украинские защитники остановили 44 вражеских штурма. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в своей сводке по состоянию на 08:00, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в течение минувших суток на фронте зафиксировано 156 боестолкновений.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 117 авиаударов, сбросив 212 КАБ. Кроме этого, совершил 6010 обстрелов, в том числе 104 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3363 дроны-камикадзе

- отчитывается Генштаб ВСУ.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, по районам населенных пунктов Проходы, Угроиды, Михайловка, Миропольское, Великий Прикол, Михайловское Сумской области; Малая Волчья Харьковской области; Богатырь, Алексеевка, Новополь Донецкой области; Новодаровка, Гуляйполе Запорожской области; Казацкое, Антоновка Херсонской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления БпЛА, четыре артиллерийские системы, один склад боеприпасов и еще четыре пункта управления противника.

Ситуация по направлениям

На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районе Новой Кругляковки

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону в сторону Редкодуба, Дружелюбовки, Глущенково, Новосергеевки, Нового Мира, Серебрянки и вблизи Новоегоровки, Колодезей, Нового, Торского.

На Северском направлении Силы обороны остановили пять наступательных действий захватчиков в сторону Григоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении вчера зафиксировано восемь боестолкновений в районе Часового Яра и в направлении Маркового и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 16 атак в районе Дачного, Торецка и в направлении Плещеевки, Щербиновки, Дилиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовых действия агрессора неподалеку от населенных пунктов Елизаветовка, Преображенка, Андреевка, Старая Николаевка, Лысовка, Котлино, Новоалександровка, Надеевка и в сторону Миролюбовки, Малиновки, Романовки.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 19 атак в районах населенных пунктов Константинополь, Веселое, Новоселка, Привольное и в направлении Вольного Поля и Одрадного.

На Ореховском направлении оккупанты четыре раза пытались идти вперед в районах населенных пунктов Новоданиловка и Степное.

На Приднепровском направлении у врага была одна тщетная попытка пройти вперед.

На Харьковском и Гуляйпольском направлениях боевых столкновений не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать захватчиков на Курском направлении. Так, за минувшие сутки враг нанес 28 авиаударов, сбросив при этом 37 КАБ, совершил 370 обстрелов, из которых 9 — из РСЗО. Украинские защитники остановили 30 штурмовых действий захватчиков.

Напомним

За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 1110 российских военных и уничтожили 70 артиллерийских систем. С начала года уничтожено более 155 тысяч оккупантов.

войска рф продвинулись возле Андреевки в Донецкой области - карты DeepState25.04.25, 22:17 • 3558 просмотров

Вита Зеленецкая

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