ЗСУ ліквідували за добу понад тисячу окупантів, танки, артсистеми та іншу техніку

Протягом минулої доби на фронті російська окупаційна армія втратила 1110 військових. Українські захисники також знищили 70 артилерійських систем і 118 безпілотників ворога. Про це інформує Генштаб Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.04.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 947610 (+1110) осіб ліквідовано

танків ‒ 10711 (+8)

бойових броньованих машин ‒ 22320 (+5)

артилерійських систем ‒ 26965 (+70)

РСЗВ ‒ 1372 (0)

засоби ППО ‒ 1145 (+1)

літаків ‒ 370 (0)

гелікоптерів ‒ 335 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 33897 (+118)

крилаті ракети ‒ 3196 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 46051 (+145)

спеціальна техніка ‒ 3860 (0)

Дані уточнюються.

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