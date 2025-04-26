ЗСУ ліквідували за добу понад тисячу окупантів, танки, артсистеми та іншу техніку
Київ • УНН
За минулу добу українські захисники ліквідували 1110 російських військових та знищили 70 артилерійських систем. З початку року знищено понад 155 тисяч окупантів.
Протягом минулої доби на фронті російська окупаційна армія втратила 1110 військових. Українські захисники також знищили 70 артилерійських систем і 118 безпілотників ворога. Про це інформує Генштаб Збройних Сил України, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.04.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 947610 (+1110) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10711 (+8)
- бойових броньованих машин ‒ 22320 (+5)
- артилерійських систем ‒ 26965 (+70)
- РСЗВ ‒ 1372 (0)
- засоби ППО ‒ 1145 (+1)
- літаків ‒ 370 (0)
- гелікоптерів ‒ 335 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 33897 (+118)
- крилаті ракети ‒ 3196 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 46051 (+145)
- спеціальна техніка ‒ 3860 (0)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський повідомив, що від початку цього року Сили оборони ліквідували понад 155 тисяч російських загарбників.
Українці воюють з росіянами, бо ті принесли ненависть на їхню землю - Зеленський25.04.25, 20:19 • 3188 переглядiв