ВСУ ликвидировали за сутки более тысячи оккупантов, танки, артсистемы и другую технику

За прошедшие сутки на фронте российская оккупационная армия потеряла 1110 военных. Украинские защитники также уничтожили 70 артиллерийских систем и 118 беспилотников врага. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.04.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 947610 (+1110) человек ликвидировано

танков ‒ 10711 (+8)

боевых бронированных машин ‒ 22320 (+5)

артиллерийских систем ‒ 26965 (+70)

РСЗО ‒ 1372 (0)

средства ПВО ‒ 1145 (+1)

самолетов ‒ 370 (0)

вертолетов ‒ 335 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 33897 (+118)

крылатые ракеты ‒ 3196 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 46051 (+145)

специальная техника ‒ 3860 (0)

Данные уточняются.

Напомним

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что с начала этого года Силы обороны ликвидировали более 155 тысяч российских захватчиков.

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