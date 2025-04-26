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ВСУ ликвидировали за сутки более тысячи оккупантов, танки, артсистемы и другую технику

Киев • УНН

 • 120 просмотра

За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 1110 российских военных и уничтожили 70 артиллерийских систем. С начала года уничтожено более 155 тысяч оккупантов.

ВСУ ликвидировали за сутки более тысячи оккупантов, танки, артсистемы и другую технику

За прошедшие сутки на фронте российская оккупационная армия потеряла 1110 военных. Украинские защитники также уничтожили 70 артиллерийских систем и 118 беспилотников врага. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.04.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 947610 (+1110) человек ликвидировано
    • танков ‒ 10711 (+8)
      • боевых бронированных машин ‒ 22320 (+5)
        • артиллерийских систем ‒ 26965 (+70)
          • РСЗО ‒ 1372 (0)
            • средства ПВО ‒ 1145 (+1)
              • самолетов ‒ 370 (0)
                • вертолетов ‒ 335 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 33897 (+118)
                    • крылатые ракеты ‒ 3196 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 46051 (+145)
                            • специальная техника ‒ 3860 (0)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что с начала этого года Силы обороны ликвидировали более 155 тысяч российских захватчиков. 

                              Украинцы воюют с россиянами, потому что те принесли ненависть на их землю - Зеленский25.04.25, 20:19 • 3188 просмотров

                              Вита Зеленецкая

                              Вита Зеленецкая

                              Война
                              Александр Сырский
                              Владимир Зеленский
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