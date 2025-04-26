ВСУ ликвидировали за сутки более тысячи оккупантов, танки, артсистемы и другую технику
Киев • УНН
За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 1110 российских военных и уничтожили 70 артиллерийских систем. С начала года уничтожено более 155 тысяч оккупантов.
За прошедшие сутки на фронте российская оккупационная армия потеряла 1110 военных. Украинские защитники также уничтожили 70 артиллерийских систем и 118 беспилотников врага. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.04.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 947610 (+1110) человек ликвидировано
- танков ‒ 10711 (+8)
- боевых бронированных машин ‒ 22320 (+5)
- артиллерийских систем ‒ 26965 (+70)
- РСЗО ‒ 1372 (0)
- средства ПВО ‒ 1145 (+1)
- самолетов ‒ 370 (0)
- вертолетов ‒ 335 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 33897 (+118)
- крылатые ракеты ‒ 3196 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 46051 (+145)
- специальная техника ‒ 3860 (0)
Данные уточняются.
Напомним
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что с начала этого года Силы обороны ликвидировали более 155 тысяч российских захватчиков.
Украинцы воюют с россиянами, потому что те принесли ненависть на их землю - Зеленский25.04.25, 20:19 • 3188 просмотров