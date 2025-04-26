Армія рф атакувала Донеччину: три людини загинули, ще вісім - отримали поранення
Київ • УНН
Російські війська атакували Костянтинівку та Покровський район Донецької області. Внаслідок обстрілів троє людей загинули, ще восьмеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Окупанти сьогодні атакували Донеччину. У результаті ударів троє загиблих та восьмеро поранених, розпочато розслідування. Про це повідомляє УНН із посиланням на Офіс Генерального Прокурора.
Деталі
Сьогодні окупанти скинули 3 авіабомби на Костянтинівку. Засоби ураження поцілили по приватному сектору. Тілесні ушкодження, несумісні з життям, дістав 41-річний цивільний. Отримали мінно-вибухову травму, осколкові поранення, перелом ребер та рвані рани жінка та 50-річний місцевий житель.
В Офісі Генпрокурора також додали, що росіяни здійснили повторний удар по цьому ж населеному пункту менш ніж за годину.
Згодом населений пункт знову опинився під прицілом військ держави-агресора. Загинув 45-річний містянин. Крім того, поранено трьох цивільних.
Водночас росіяни атакували Покровський район, завдавши удару поблизу села Новоекономічне. Внаслідок обстрілу загинув 55-річний чоловік. Також дістали тілесні ушкодження водій легкової автівки та двоє пасажирів. Потерпілим надали медичну допомогу.
... розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами воєнних злочинів (ч. 2 ст. 438 КК України)
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