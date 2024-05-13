Армия рф 50 раз за неделю обстреляла Черниговскую область: зафиксировано 308 взрывов

За прошедшую неделю российские войска 50 раз обстреляли 20 населенных пунктов Черниговской области, включая ракетный обстрел и авиаудар, вызвав 308 взрывов, сообщил в понедельник глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, пишет УНН.

За прошлую неделю враг 50 раз обстрелял 20 населенных пунктов Черниговской области. Зафиксировано 308 взрывов. Противником нанесен ракетный удар с использованием баллистической ракеты и один авиационный удар с использованием самолета - написал Чаус в Telegram.

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Северное региональное представительство Государственной пограничной службы Украины сообщило, что в течение суток российские войска нанесли удары из различного вида вооружения по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 23 взрыва:

Новгород-Северская громада: 3 взрыва (приходы, вероятно, из миномета 120 мм) в направлении н.п. Гремяч.

Семеновская громада: 18 взрывов (приходы, вероятно, из миномета 120 мм и ствольной артиллерии) в направлении н.п. Леонивка, Углы и Заречье.

Сновская громада: 2 взрыва (приходы, вероятно, из миномета 120 мм) в направлении н.п. Хреновка.

Информация о погибших и раненых в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.