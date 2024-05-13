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Армія рф 50 разів за тиждень обстріляла Чернігівщину: зафіксовано 308 вибухів

Армія рф 50 разів за тиждень обстріляла Чернігівщину: зафіксовано 308 вибухів

Київ • УНН

 • 25260 перегляди

За минулий тиждень ворог 50 разів обстріляв 20 населених пунктів Чернігівської області, спричинивши 308 вибухів, включаючи ракетний обстріл та авіаудар.

За минулий тиждень російські війська 50 разів обстріляли 20 населених пунктів Чернігівської області, включаючи ракетний обстріл та авіаудар, спричинивши 308 вибухів, повідомив у понеділок голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, пише УНН.

За минулий тиждень ворог 50 разів обстріляв 20 населених пунктів Чернігівської області. Зафіксовано 308 вибухів. Противником нанесено ракетний удар із використанням балістичної ракети та один авіаційний удар із використанням літака

- написав Чаус у Telegram.

Доповнення

Північне регіональне представництво Державної прикордонної служби України повідомило, що протягом доби російські війська завдали ударів з різного виду озброєння по прикордонню Чернігівської області. Зафіксовано 23 вибухи:

  • Новгород-Сіверська громада: 3 вибухи (приходи, ймовірно, з міномета 120 мм) в напрямку н.п. Грем’яч. 
  • Семенівська громада: 18 вибухів (приходи, ймовірно, з міномета 120 мм та ствольної артилерії) в напрямку н.п. Леонівка, Угли та Заріччя. 
  • Сновська громада: 2 вибухи (приходи, ймовірно, з міномета 120 мм) в напрямку н.п. Хрінівка.

Інформація про загиблих та поранених внаслідок обстрілів серед місцевого населення не зафіксована.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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