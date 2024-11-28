АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер".

"Узкие" критерии к участникам конкурса на управляющего для столичного ТРЦ "Гулливер", выписанные Агентством по розыску и менеджменту активов, могут быть инструментом для предоставления преимущества заранее определенному управляющему. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта.

Детали

АРМА 30 октября объявило конкурс на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер". Глава агентства Елена Дума с гордостью заявила, что максимально строго подошла к отбору управляющего этим резонансным активом и даже установила максимально возможные 4 критерия к кандидатам. Среди условий, которые должны выполнить участники конкурса, - имущественное состояние совокупной стоимостью не менее 100 миллионов гривен, профессиональный коллектив, подтвержденный опыт управления аналогичными объектами и подтвержденная финансовая состоятельность.

Эксперт Сергей Шабовта жестко раскритиковал деятельность АРМА и конкурс на отбор управляющего для ТРЦ.

"АРМА - это преступная организация власти. Я убежден, что на таких конкурсах прописываются такие условия, чтобы отобрать абсолютно точную и уже заранее известную и реальную персону на управляющего. Именно под это лицо и прописаны правила", - отметил он.

По его мнению, критерии, такие как финансовое требование к управляющему в 100 миллионов гривен, выглядит вымышленным и неоправданным.

"Опыт, профессионализм - здесь ок, а что это за 100 миллионов? Почему не 200? Все, что делает АРМА – это преступление против украинского народа, бюджета. АРМА - это преступная организация, которая умышленно создана украинскими властями. Никто руководство АРМА вслепую не использует. Все делает заранее, понимая последствия своих действий", - убежден Шабовта.

Добавим

Кроме того, объявляя конкурс, Агентство по розыску и менеджменту активов не учло то, что здание ТРЦ "Гулливер" является залогом по ипотечному кредиту в государственных банках, среди которых - "Ощадбанк". Однако, среди критериев, которые выписало АРМА, нет никакого упоминания о необходимости выплачивать ссуду.

В "Ощадбанке" неоднократно заявляли, что решение о передаче "Гулливеру" в АРМА вредит интересам государственного банка, ведь лишит его платежей по кредиту от компании-владельца столичного комплекса. Недополученные "Ощадбанком" доходы из-за прекращения выплат по кредиту могут достичь более 20 миллиардов гривен.

После объявления конкурса заместитель председателя правления "Ощадбанка", ответственный за работу с NPL, Арсен Милютин в комментарии УНН заявил, что государственный банк планирует взыскать в свою пользу здание столичного ТРЦ "Гулливер", если АРМА передаст его в управление. Он выразил возмущение тем, что вместо выплат по кредиту государственным банкам заработок "Гулливера" отдадут "непонятному управляющему".

Лишь после этого и под давлением общественности представители АРМА все же решили встретиться с заместителем председателя правления "Ощадбанка", ответственным за работу с NPL, Арсеном Милютиным, чтобы обсудить вопросы управления арестованным активом, затрагивающие интересы государственного банка в части погашения долгов по кредитам. К консенсусу на совещании ожидаемо дойти не удалось, и стороны договорились "продолжить взаимодействие". Милютин сообщил, что на встрече в АРМА пообещали еще раз "детально исследовать" соответствующие нормативно-правовые акты на предмет возможности включить в расходы на управление платежи банкам-кредиторам. Однако, стоит заметить, что риторика АРМА после этой встречи кардинально не изменилась - они продолжают оправдываться, что действующее законодательство не позволяет агентству становиться кредитором или должником в обязательствах владельца актива.