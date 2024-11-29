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АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Киев  •  УНН

 • 790 просмотра

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АРМА объявила конкурс на управление ТРЦ "Гулливер" с чрезвычайно жесткими критериями отбора. Эксперты считают, что такие требования могут ограничить конкуренцию и свидетельствовать о предвзятости конкурса.

Установление очень "узких" критериев для потенциальных управляющих арестованным имуществом, как в ситуации с конкурсом на управление ТРЦ "Гулливер", является нетипичным для Агентства по розыску и менеджменту активов. Несмотря на заявления АРМА об открытости, эксперты отмечают, что требования к участникам являются настолько строгими, что это может ограничить конкуренцию и поставить под сомнение прозрачность процесса, пишет УНН.

Детали

АРМА 30 октября объявило конкурс на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер". Глава агентства Елена Дума с гордостью заявила, что максимально строго подошла к отбору управляющего этим резонансным активом и даже установила максимально возможные 4 критерия к кандидатам. Среди условий — которые должны выполнить участники конкурса, - имущественное состояние совокупной стоимостью не менее 100 миллионов гривен, профессиональный коллектив, подтвержденный опыт управления аналогичными объектами и подтвержденная финансовая состоятельность.

По словам экспертов, такие требования могут существенно сузить круг потенциальных участников.

"Чем жестче требования на любые конкурсные процедуры, тем меньше круг лиц сможет принять в них участие... эти четыре требования сами по себе высоки. Здесь надо ставить вопрос насколько оправданы такие требования. Считаю, что в определенных направлениях их можно было бы уменьшить, чтобы допустить более широкий круг лиц для участия в отборе", - отметил в эксклюзивном комментарии УНН адвокат Олег Шрам.

В свою очередь, бывший председатель Общественного совета при АРМА Игорь Чобитько подчеркнул, что жесткость критериев может быть не случайной и свидетельствовать о предвзятости в организации конкурса.

"Это скорее всего похоже на то, что здесь есть вопрос перераспределения бизнеса между конкурентами, и именно под такую схему проводятся подобные конкурсы. И, если бы не было таких имущественных критериев, то реализовать свое право на управление таким комплексом мог бы любой предприниматель, имеющий опыт",- считает эксперт.

Эксперты предполагают, что конкурс мог быть организован с учетом чьих-то частных интересов. Хотя прямых доказательств коррупционной составляющей пока нет, сама структура требований к участникам провоцирует подозрения. Поэтому подобные ситуации должны находиться под тщательным контролем антикоррупционных органов. В частности, НАБУ должно расследовать, были ли злоупотребления в процессе формирования условий конкурса.

"АРМА- это преступная организация власти. Я убежден, что на таких конкурсах прописываются такие условия, чтобы отобрать абсолютно точную и уже заранее известную и реальную персону на управляющего. Именно под это лицо и прописаны правила... никто руководство АРМА вслепую не использует. Все делает заранее, понимая последствия своих действий", - убежден эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта.

Поэтому несмотря на заявления председателя АРМА Елены Думы о строгом подходе к отбору, эксперты все же призывают к большей прозрачности и взвешенному подходу, что позволило бы расширить круг потенциальных участников и уменьшить риски предвзятости.

Добавим

Кроме того, объявляя конкурс, Агентство по розыску и менеджменту активов не учло то, что здание ТРЦ "Гулливер" является залогом по ипотечному кредиту в государственных банках, среди которых – "Ощадбанк". Однако, среди критериев, которые выписало АРМА, не имеет никакого упоминания о необходимости выплачивать займ.

В "Ощадбанке" неоднократно заявляли, что решение о передаче "Гулливеру" в АРМА вредит интересам государственного банка, ведь избавит его платежей по кредиту от компании-собственника столичного комплекса. Недополученные "Ощадбанком" доходы из-за прекращения выплат по кредиту могут достичь более 20 миллиардов гривен.

После объявления конкурса, заместитель председателя правления "Ощадбанка", ответственный за работу с NPL Арсен Милютин в комментарии УНН заявил, что государственный банк планирует взыскать в свою пользу здание столичного ТРЦ" Гулливер", если АРМА передаст его в управление. Он выразил возмущение тем, что вместо выплат по кредиту государственным банкам заработок "Гулливеру" отдадут "непонятному управляющему".

Лишь после этого и под давлением общественности, представители АРМА все же решили встретиться с заместителем председателя правления "Ощадбанка", ответственным за работу с NPL, Арсеном Милютиным, чтобы обсудить вопросы управления арестованным активом, которые затрагивают интересы Государственного банка в части погашения долгов по кредитам. К консенсусу на совещании ожидаемо дойти не удалось и стороны договорились "продолжить взаимодействие". Милютин сообщил, что на встрече в АРМА пообещали еще раз "детально исследовать" соответствующие нормативно-правовые акты на предмет возможности включить в расходы на управление платежи банкам-кредиторам. Однако, стоит заметить, что риторика АРМА после этой встречи кардинально не изменилась-они продолжают оправдываться, что действующее законодательство не позволяет агентству становиться кредитором или должником в обязательствах владельца актива.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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