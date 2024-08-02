Злоумышленник, находясь под стражей в ГУ «Киевский следственный изолятор», незаконно снял средства с карточки военнослужащего Вооруженных сил Украины. Мужчине сообщили о подозрении. Об этом пишет УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Детали

Следователи выяснили, что арестант, находясь в СИЗО, с помощью мобильного телефона несколько раз звонил действующему военнослужащему ВСУ и представлялся сотрудником службы безопасности одного из государственных банков.

На момент звонка военнослужащий нес службу на запорожском направлении, поэтому не имел времени сориентироваться и выяснить кто именно ему звонит. Поэтому, воспользовавшись этим, злоумышленник получил от военного данные его карты и в дальнейшем через интернет-банкинг перевел его деньги на другие карты.

На Дніпропетровщині викрили псевдоволонтерку, яка привласнила понад мільйон гривень донатів на ЗСУ

Таким образом мужчина похитил у военного более 21 тысячи гривен.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в мошенничестве. Он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в частности за кражу, грабеж, изнасилование и мошенничество. Сейчас устанавливаются другие пострадавшие в результате действий подозреваемого. Санкция статьи предусматривает наказание сроком до 8 лет лишения свободы - резюмировали в прокуратуре.

Напомним,

Столичная полиция задержала женщину, которая собирала средства якобы для ВСУ. Подозреваемая обманула по меньшей мере 8 человек на 20 тысяч гривен, используя реальные обращения военных, но указывая собственные банковские реквизиты.