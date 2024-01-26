Арахамия предлагал президенту раскрыть данные о потерях среди военных, чтобы повысить темпы мобилизации
Глава фракции "Слуга народа" предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому обнародовать реальные военные потери для ускорения мобилизации, поскольку фактические потери ниже публичных оценок: они гораздо меньше, чем 100 тысяч человек.
ЕС готовится исключить соглашение с рф по транзиту газа через Украину - Bloomberg
ЕС готовится к варианту не продлевать соглашение о транзите газа с россией через Украину, когда оно закончится в конце года. План будет официально представлен в марте.
На Днепропетровщине разоблачены 17 участников "Белого братства", которые зарабатывали 50 млн грн в год на наркотиках
Украинские правоохранители обезвредили наркогруппировку "Белое братство", годовая прибыль которой составляла 50 миллионов гривен (1,8 миллиона долларов). В результате операции было проведено 17 арестов, конфисковано наркотики и оружие, а подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.
Полиция Бельгии нашла более 50 пакетов кокаина в офисе министра образования Валлонии
Бельгийская полиция нашла более 50 мешков кокаина в офисе министра образования Валлонии Каролины Дезир. Одного сотрудника арестовали, еще восьмерых подозревают в незаконном обороте и хранении наркотиков.
На пенсии в январе уже направили почти 58 млрд грн
Украина завершила финансирование пенсий за январь 2024 года, выделив 57,8 миллиарда гривен. Большая часть этой суммы - 48,2 млрд грн - была выплачена через уполномоченные банки.
Суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы на меру пресечения Роману Гринкевичу
Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение апелляции Романа Гринкевича на меру пресечения по делу о сделке с одеждой для ВСУ на 1 миллиард гривен.
На оккупированной россиянами ЗАЭС истекает срок эксплуатации ядерного топлива
На всех шести реакторах оккупированной Запорожской атомной электростанции заканчивается срок годности ядерного топлива, что может привести к радиационной аварии.
россия решила усилить границу пограничниками фсб - ГУР
По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, россия хочет пограничниками фсб усилить границу с Украиной. Эта информация была обнаружена в перехваченном телефонном разговоре между двумя российскими военнослужащими.
В Единую базу иностранных компонентов в оружии добавили 70 компонентов российского разведывательного беспилотника "Гранат-4"
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) добавило 70 компонентов российского разведывательного беспилотника "Гранат-4" в свою Единую базу данных иностранных составляющих вооружений, подчеркнув зависимость россии от деталей иностранного производства для своей военной техники. Сейчас база данных содержит почти 3 000 иностранных деталей, используемых в российском и иранском оружии.
Омбудсмен о катастрофе Ил-76: рф официально не предоставила ни одной фамилии
Украина не получила официальных списков погибших в катастрофе военного самолета Ил-76 под Белгородом, заявил Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец. Лубинец призывает к проведению независимого международного расследования инцидента.