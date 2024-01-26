Арахамия предлагал президенту раскрыть данные о потерях среди военных, чтобы повысить темпы мобилизации

Раскрытие данных о потерях может помочь во время мобилизации, поскольку реальные потери меньше, чем люди представляют. Как пишет "Левый берег", об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал во время панельной дискуссии "2024: сценарии для страны", передает УНН.

Детали

Арахамия сообщил, что предлагал президенту рассекретить данные о потерях Украины на войне. Однако Владимир Зеленский еще не принял решение по этому поводу.

Когда вы идете на улице и спрашиваете людей о потерях, я не слышал ни разу меньше 100 000. А наши потери намного меньше - сказал Давид Арахамия.

Арахамия считает, что осознание настоящих потерь Украины в войне покажет, что потери "не такие большие, как люди сами себе представляют".

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Вопрос потерь обсуждался в контексте сценариев мобилизации, которую он назвал самым большим из существующих в стране вызовов. Арахамия сказал, что новую модель мобилизации внедрят в течение четырех месяцев. Он считает целесообразной так называемую смарт-мобилизацию, которая поможет учесть образование и навыки мобилизованного, которые он получил в гражданской жизни.

Он также рассказал, что планируется ввести сертификаты военнообязанных, которые обяжут иметь людей мобилизационного возраста (27-60 лет).

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