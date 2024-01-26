Арахамія пропонував президенту розкрити дані про втрати серед військових, щоб підвищити темпи мобілізації

Розкриття даних про втрати може допомогти під час мобілізації, оскільки реальні втрати менші, ніж люди представляють. Як пише "Лівий берег", про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів під час панельної дискусії "2024: сценарії для країни", передає УНН.

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Арахамія повідомив, що пропонував президентові розсекретити дані про втрати України на війні. Однак Володимир Зеленський ще не ухвалив рішення щодо цього.

Коли ви ідете на вулиці і питаєте людей про втрати, я не чув жодного разу менше ніж 100 000. А наші втрати набагато менші - сказав Давид Арахамія.

Арахамія вважає, що усвідомлення справжніх втрат України у війні покаже, що втрати "не такі великі, як люди самі собі уявляють".

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Питання втрат обговорювалося в контексті сценаріїв мобілізації, яку він назвав найбільшим з існуючих у країні викликів. Арахамія сказав, що нову модель мобілізації впровадять протягом чотирьох місяців. Він вважає доцільною так звану смарт-мобілізацію, яка допоможе врахувати освіту та навички мобілізованого, які він отримав у цивільному житті.

Він також розповів, що планується ввести сертифікати військовозобов'язаних, які зобов'яжуть мати людей мобілізаційного віку (27-60 років).

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