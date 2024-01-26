Арахамія пропонував президенту розкрити дані про втрати серед військових, щоб підвищити темпи мобілізації

ukenru
29 березня, 19:41 • 41617 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 94898 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 115030 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 116888 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 232114 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 156672 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 147273 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 133171 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121717 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112872 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
 м/с
86 %
749 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

Сирський заявив, що з початку року противник втратив майже 10 тисяч одиниць техніки

29 березня, 17:32 • 44276 перегляди
Настав час "вказати на двері"? Венс порадив Трампу звільнити Волца через скандал з чатом Signal

Настав час "вказати на двері"? Венс порадив Трампу звільнити Волца через скандал з чатом Signal

29 березня, 18:15 • 33079 перегляди
У Міноборони заявили про запуск Управління космічної політики: чому це важливо

У Міноборони заявили про запуск Управління космічної політики: чому це важливо

29 березня, 18:31 • 31495 перегляди
Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

29 березня, 18:45 • 33698 перегляди
Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

29 березня, 19:12 • 30615 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 232117 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 385452 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440628 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 449001 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358425 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 115032 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130608 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124806 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98743 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107889 перегляди
Актуальне
Арахамія пропонував президенту розкрити дані про втрати серед військових, щоб підвищити темпи мобілізації

Арахамія пропонував президенту розкрити дані про втрати серед військових, щоб підвищити темпи мобілізації

Київ • УНН

 • 23068 перегляди

Голова фракції "Слуга народу" пропонував президенту України Володимиру Зеленському оприлюднити реальні військові втрати для прискорення мобілізації, оскільки фактичні втрати нижчі за публічні оцінки: вони набагато менші, ніж 100 тисяч осіб.

Розкриття даних про втрати може допомогти під час мобілізації, оскільки реальні втрати менші, ніж люди представляють. Як пише "Лівий берег", про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів під час панельної дискусії "2024: сценарії для країни", передає УНН.

Деталі

Арахамія повідомив, що пропонував президентові розсекретити дані про втрати України на війні. Однак Володимир Зеленський ще не ухвалив рішення щодо цього.

Коли ви ідете на вулиці і питаєте людей про втрати, я не чув жодного разу менше ніж 100 000. А наші втрати набагато менші

- сказав Давид Арахамія.

Арахамія вважає, що усвідомлення справжніх втрат України у війні покаже, що втрати "не такі великі, як люди самі собі уявляють". 

Зеленський не бачить поки що потреби в мобілізації півмільйона людей21.01.24, 14:15 • 78899 переглядiв

Питання втрат обговорювалося в контексті сценаріїв мобілізації, яку він назвав найбільшим з існуючих у країні викликів. Арахамія сказав, що нову модель мобілізації впровадять протягом чотирьох місяців. Він вважає доцільною так звану смарт-мобілізацію, яка допоможе врахувати освіту та навички мобілізованого, які він отримав у цивільному житті. 

Він також розповів, що планується ввести сертифікати військовозобов'язаних, які зобов'яжуть мати людей мобілізаційного віку (27-60 років).

Буданов розповів, чи зможе Україна уникнути мобілізації21.01.24, 17:31 • 62108 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Політика
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,323.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,839.37