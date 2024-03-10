Арахамия обещает вернуть в закон отсрочку от мобилизации для людей с инвалидностью и аспирантов
Киев • УНН
Вопрос отсрочки от мобилизации для людей с инвалидностью I, II, III групп и аспирантов будет решен, сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Вопрос отсрочки от мобилизации для людей с I, II и III группой инвалидности и аспирантов будет урегулирован. Об этом в Телеграмме написал председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, передает УНН.
Хочу повторить еще раз для тех, кто снова разгоняет "зраду": вопрос о І, ІІ и ІІІ группах людей с инвалидностью будет урегулирован. В действующем законодательстве предусмотрен один смотритель на одного человека с инвалидностью по его выбору. Только так. И речь не о "постоянном уходе", а просто об уходе
Он подчеркнул, что на следующей неделе начнется рассмотрение поправок.
Эту правку мы будем отстаивать. То же касается и аспирантов. Как и было обещано, независимо от формы обучения, будет урегулирован вопрос предоставления им отсрочки от мобилизации
Напомним
Законопроект о мобилизации, к которому поступило 4 195 поправок, может быть принят Верховной Радой Украины до конца марта после доработки в комитете и юридическом управлении.
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