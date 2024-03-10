Арахамія обіціє повернути в закон відстрочку від мобілізації для людей з інвалідністю та аспірантів
Київ • УНН
Питання відстрочки від мобілізації для людей з інвалідністю I, II, III груп та аспірантів буде вирішено, повідомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
Питання відстрочки від мобілізації для людей з І, ІІ та ІІІ групою інвалідності та аспірантів буде врегульовано. Про це у Телеграмі написав голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, передає УНН.
Хочу повторити ще раз для тих, хто знову розганяє "зраду": питання про І, ІІ та ІІІ групи людей з інвалідністю буде врегульовано. У чинному законодавстві передбачений один доглядач на одну особу з інвалідністю за її вибором. Тільки так. І мова не про "постійний догляд", а просто про догляд
Він наголосив, що наступного тижня почнеться розгляд поправок.
Цю правку ми будемо відстоювати. Те саме стосується і аспірантів. Як і було обіцяно, незалежно від форми навчання, буде врегульовано питання надання їм відстрочки від мобілізації
Нагадаємо
Законопроєкт про мобілізацію, до якого надійшло 4 195 поправок, може бути прийнятий Верховною Радою України до кінця березня після доопрацювання в комітеті та юридичному управлінні.
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