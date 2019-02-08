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Apple заплатит за образование подростка, который обнаружил проблему с FaceTime

Apple заплатит за образование подростка, который обнаружил проблему с FaceTime

Киев  •  УНН

 • 13965 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Компания Apple представила очередное обновление программного обеспечения смартфонов iPhone, которое обезвреживает недостаток в функции видеозвонков FaceTime, который позволял пользователям получать сигнал с микрофона владельцев iPhone еще до момента ответа ними на телефонный вызов. Сообщается, что компания также пообещала сделать вклад в дальнейшее образование подростка, который вместе с матерью обнаружили недостаток. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Под влиянием находки компания на некоторое время отключила функцию группового чата через FaceTime пока специалисты работали над устранением недостатка.

В Apple заявили, что предоставят семье, которая обнаружила недостаток, компенсацию и сделают вклад в целях содействия образованию 14-летнего Гранта Томпсона.

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После выявления недостатков программного обеспечения iPhone в США звучали упреки, что в программном обеспечение Apple якобы умышленно была встроена уязвимость, которая позволяла осуществлять прослушивание абонентов. Ведущие законодатели-демократы в Конгрессе во вторник призвали главу Apple Тима Кука ответить на вопрос по поводу установленной недостатки, и заявили о "глубокой обеспокоенности" по поводу того, как долго заняло исправления уязвимости смартфонов.

В компании заявили о планах улучшить подходы к исправлению установленных недостатков программного обеспечения и др.

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Ранее сообщалось, что пользователи устройств Apple обнаружили ошибку в FaceTime, которая позволяет увидеть или услышать абонента до того, как тот ответит на звонок. Эта ошибка была связана с функцией групповых видеозвонков, которую компания представила в конце октября прошлого года. После того, как Apple стало известно о проблеме, она временно отключила эту функцию в FaceTime.

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Впоследствии компания распространила заявление, в котором поблагодарила пользователей, что первые сообщили об ошибке в FaceTime, и принесла извинения всем, кого коснулась данная проблема. Как отметили в Apple, как только ей стало известно об ошибке, она сразу же приняла решение отключить функцию групповых звонков в FaceTime и занялась поиском решения проблемы. При этом до сих пор неизвестно, сколько времени прошло, прежде чем указанная ошибка в FaceTime была обнаружена, и как долго оставить программу уязвимым.

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