Apple заплатит за образование подростка, который обнаружил проблему с FaceTime

Под влиянием находки компания на некоторое время отключила функцию группового чата через FaceTime пока специалисты работали над устранением недостатка.

В Apple заявили, что предоставят семье, которая обнаружила недостаток, компенсацию и сделают вклад в целях содействия образованию 14-летнего Гранта Томпсона.

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После выявления недостатков программного обеспечения iPhone в США звучали упреки, что в программном обеспечение Apple якобы умышленно была встроена уязвимость, которая позволяла осуществлять прослушивание абонентов. Ведущие законодатели-демократы в Конгрессе во вторник призвали главу Apple Тима Кука ответить на вопрос по поводу установленной недостатки, и заявили о "глубокой обеспокоенности" по поводу того, как долго заняло исправления уязвимости смартфонов.

В компании заявили о планах улучшить подходы к исправлению установленных недостатков программного обеспечения и др.

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Ранее сообщалось, что пользователи устройств Apple обнаружили ошибку в FaceTime, которая позволяет увидеть или услышать абонента до того, как тот ответит на звонок. Эта ошибка была связана с функцией групповых видеозвонков, которую компания представила в конце октября прошлого года. После того, как Apple стало известно о проблеме, она временно отключила эту функцию в FaceTime.

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Впоследствии компания распространила заявление, в котором поблагодарила пользователей, что первые сообщили об ошибке в FaceTime, и принесла извинения всем, кого коснулась данная проблема. Как отметили в Apple, как только ей стало известно об ошибке, она сразу же приняла решение отключить функцию групповых звонков в FaceTime и занялась поиском решения проблемы. При этом до сих пор неизвестно, сколько времени прошло, прежде чем указанная ошибка в FaceTime была обнаружена, и как долго оставить программу уязвимым.

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