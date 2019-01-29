Apple визнала можливість прослуховування при відеодзвінках з iPhone
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Корпорація Apple Inc заявила в понеділок, що пізніше на цьому тижні Apple виправить помилку конфіденційності сервісу FaceTime, передає УНН з посиланням на Reuters.
Повідомляється, що помилка дозволяє користувачеві iPhone, що виконує виклик, використовуючи функцію відеодзвінка Apple FaceTime, прослуховувати звук з телефону одержувача, навіть якщо одержувач ще не відповів на дзвінок. Ця помилка, мабуть, пов'язана з функцією групових відеодзвінків від Apple.
У певних ситуаціях через помилку також транслюється відео і аудіо з телефону одержувача, відзначають ЗМІ.
"Ми знаємо про цю проблему і визначили виправлення, яке буде випущено в оновленні програмного забезпечення пізніше на цьому тижні", - сказав представник Apple.
Як повідомляв УНН, раніше найбільші в світі технологічні компанії та стрімінгові сервіси, серед яких Amazon, Apple, Netflix, YouTube і Spotify, звинуватили у порушенні введеного ЄС торік Загального регламенту захисту даних (Global data protection regulation, GDPR).