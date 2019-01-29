Apple признала возможность прослушки при видеозвонке с iPhone
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Корпорация Apple Inc заявила в понедельник, что позже на этой неделе Apple исправит ошибку конфиденциальности сервиса FaceTime, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.
Сообщается, что ошибка позволяет пользователю iPhone, выполняющему вызов, используя функцию видеозвонка Apple FaceTime, прослушивать звук с телефона получателя, даже если получатель еще не ответил на звонок. Эта ошибка, по-видимому, связана с функцией групповых видеозвонков от Apple.
В определенных ситуациях из-за ошибки также транслируется видео и аудио с телефона получателя, отмечают СМИ.
"Мы знаем об этой проблеме и определили исправление, которое будет выпущено в обновлении программного обеспечения позднее на этой неделе", - сказал представитель Apple.
Как сообщал УНН, ранее крупнейшие в мире технологические компании и стриминговые сервисы, среди которых Amazon, Apple, Netflix, YouTube и Spotify, обвинили в нарушении введенного ЕС в прошлом году Общего регламента защиты данных (Global data protection regulation, GDPR).