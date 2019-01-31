Екс-розвідники США допомагали ОАЕ шпигувати за користувачами iPhone

Проект під назвою Raven відслідковував комунікації активістів, представників іноземних урядів та бойовиків, які, на думку уряду Об'єднаних Арабських Еміратів, становили загрозу. Команда Raven також здійснювала хакерські злами телефонів жертв, використовуючи шпигунське програмне забезпечення під назвою KARMA, яке експлуатує вразливість системи відправки повідомлень iMessage на смартфонах iPhone.

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Повідомляється, що ціллю Raven стали сотні активістів, урядовці та підозрювані в актах тероризму. Федеральне бюро розслідувань США, відзначає видання, нині розслідує, чи колишній американські правоохоронці, залучені до проекту Raven, передавали засекречену інформацію уряду Об'єднаних Арабських Еміратів. З розслідуванням ФБР буцімто співпрацює один із колишніх учасників проекту.

У ФБР відмовились коментувати розслідування інформаційної агенції.

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Як повідомляв УНН, користувачі пристроїв Apple виявили помилку в FaceTime, яка дозволяє побачити або почути абонента до того, як той відповість на дзвінок. Як передбачається, ця помилка так чи інакше пов’язана з функцією групових відеодзвінків, яку компанія представила в кінці жовтня 2018 року.