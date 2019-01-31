Экс-разведчики США помогали ОАЭ шпионить за пользователями iPhone
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Бывшие сотрудники американских спецслужб участвовали в хакерских взломах мобильных телефонов критиков власти Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом говорится в новом расследовании информационного агентства Reuters, передает УНН.
Проект под названием Raven отслеживал коммуникации активистов, представителей иностранных правительств и боевиков, которые, по мнению правительства Объединенных Арабских Эмиратов, представляли угрозу. Команда Raven также осуществляла хакерские взломы телефонов жертв, используя шпионское программное обеспечение под названием KARMA, которое эксплуатирует уязвимость системы отправки сообщений iMessage на смартфонах iPhone.
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Сообщается, что целью Raven стали сотни активистов, чиновники и подозреваемые в актах терроризма. Федеральное бюро расследований США, отмечает издание, в настоящее время расследует, бывший американские правоохранители, привлеченные к проекту Raven, передавали засекреченную информацию правительства Объединенных Арабских Эмиратов. С расследованием ФБР якобы сотрудничает один из бывших участников проекта.
В ФБР отказались комментировать расследование информационного агентства.
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Как сообщал УНН, пользователи устройств Apple обнаружили ошибку в FaceTime, которая позволяет увидеть или услышать абонента до того, как тот ответит на звонок. Как предполагается, эта ошибка так или иначе связана с функцией групповых видеозвонков, которую компания представила в конце октября 2018 года.