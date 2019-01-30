У США проведуть розслідування проти Apple у зв'язку з підслуховуванням чужих розмов
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Влада штату Нью-Йорк проведуть розслідування з метою встановити, чому американська корпорація Apple не попередила вчасно споживачів про наявність помилки в своєму додатку для аудіо- та відеодзвінків FaceTime, яка дозволяє сторонній особі підслухати чужу розмову. Про це йдеться в опублікованому в середу заяві генерального прокурора Нью-Йорка Летиції Джеймс і губернатора Ендрю Куомо, передає УНН.
“Ньюйоркці не повинні робити вибір між своїми особистими комунікаціями і правом на недоторканність особистого життя”, — зазначила Джеймс.
“FaceTime є серйозною загрозою безпеки і недоторканності особистого життя мільйонів ньюйоркців, які роками довіряли Apple і її товарів. Моє відомство проведе доскональне розслідування того, як Apple відреагувала на виникнення такої ситуації, а також перевірить дії компанії на предмет відповідності законам штату Нью-Йорк”, — додала генпрокурор.
“Ньюйоркці гідні того, щоб їх телефони перебували в безпеці і не були використані проти власників”, — заявив Куомо. Він очікує отримати від генпрокурора “повний і вичерпний звіт” про те, наскільки Apple дбала про дотримання прав споживачів.
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Як повідомляв УНН, що користувачі пристроїв Apple виявили помилку в FaceTime, яка дозволяє побачити або почути абонента до того, як той відповість на дзвінок. Як передбачається, ця помилка так чи інакше пов’язана з функцією групових відеодзвінків, яку компанія представила в кінці жовтня 2018 року.