У США проведуть розслідування проти Apple у зв'язку з підслуховуванням чужих розмов

“Ньюйоркці не повинні робити вибір між своїми особистими комунікаціями і правом на недоторканність особистого життя”, — зазначила Джеймс.

“FaceTime є серйозною загрозою безпеки і недоторканності особистого життя мільйонів ньюйоркців, які роками довіряли Apple і її товарів. Моє відомство проведе доскональне розслідування того, як Apple відреагувала на виникнення такої ситуації, а також перевірить дії компанії на предмет відповідності законам штату Нью-Йорк”, — додала генпрокурор.

“Ньюйоркці гідні того, щоб їх телефони перебували в безпеці і не були використані проти власників”, — заявив Куомо. Він очікує отримати від генпрокурора “повний і вичерпний звіт” про те, наскільки Apple дбала про дотримання прав споживачів.

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Як повідомляв УНН, що користувачі пристроїв Apple виявили помилку в FaceTime, яка дозволяє побачити або почути абонента до того, як той відповість на дзвінок. Як передбачається, ця помилка так чи інакше пов’язана з функцією групових відеодзвінків, яку компанія представила в кінці жовтня 2018 року.