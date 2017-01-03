В США сім'я звинуватила Apple в причетності до смерті їхньої п'ятирічної дочки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. В США в штаті Техас сім'я подала в суд на корпорацію Apple за звинуваченням в причетності до смерті їхньої п'ятирічної дочки в ДТП, передає УНН з посиланням на ABC.
Зазначається, що ДТП сталося в 2014 році поряд з містом Даллас. Чоловік і дружина разом з двома дочками їхали автомобілем по трасі, коли в них врізався на великій швидкості водій, який їхав позаду.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Apple протестуватиме рішення ЄК про стягнення з неї 13 млрд євро несплачених податків
За даними поліції, водій користувався за кермом додатком для спілкування FaceTime, яке було встановлено на його iPhone.
В результаті зіткнення всі члени сім'ї Модізетт отримали серйозні поранення, а п'ятирічна дівчинка загинула.
Водія вже засудили до тюремного ув'язнення через цю подію, однак він вийшов на свободу в серпні 2016 року.
Як повідомляв УНН, Apple скорочує виробництво iPhone на 10% у 2017 році.