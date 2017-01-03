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В США семья обвинила Apple в причастности к смерти их пятилетней дочери

В США семья обвинила Apple в причастности к смерти их пятилетней дочери

Киев • УНН

 • 14450 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. В США в штате Техас семья подала в суд на корпорацию Apple по обвинению в причастности к смерти их пятилетней дочери в ДТП, передает УНН со ссылкой на ABC.

Отмечается, что ДТП произошло в 2014 году рядом с городом Даллас. Муж и жена вместе с двумя дочерьми ехали на автомобиле по трассе, когда в них врезался на большой скорости водитель, который ехал позади.

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По данным полиции, водитель пользовался за рулем приложением для общения FaceTime, которое было установлено на его iPhone.

В результате столкновения все члены семьи Модизетт получили серьезные ранения, а пятилетняя девочка погибла.

Водителя уже приговорили к тюремному заключению за это событие, однако он вышел на свободу в августе 2016 года.

Как сообщал УНН, Apple сокращает производство iPhone на 10% в 2017 году.

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