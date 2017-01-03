В США семья обвинила Apple в причастности к смерти их пятилетней дочери
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В США в штате Техас семья подала в суд на корпорацию Apple по обвинению в причастности к смерти их пятилетней дочери в ДТП, передает УНН со ссылкой на ABC.
Отмечается, что ДТП произошло в 2014 году рядом с городом Даллас. Муж и жена вместе с двумя дочерьми ехали на автомобиле по трассе, когда в них врезался на большой скорости водитель, который ехал позади.
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По данным полиции, водитель пользовался за рулем приложением для общения FaceTime, которое было установлено на его iPhone.
В результате столкновения все члены семьи Модизетт получили серьезные ранения, а пятилетняя девочка погибла.
Водителя уже приговорили к тюремному заключению за это событие, однако он вышел на свободу в августе 2016 года.
Как сообщал УНН, Apple сокращает производство iPhone на 10% в 2017 году.