В США проведут расследование против Apple в связи с подслушиванием чужих разговоров

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 86415 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 103952 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 139019 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 136784 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132518 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126552 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164823 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 117961 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141544 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145353 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В США проведут расследование против Apple в связи с подслушиванием чужих разговоров

В США проведут расследование против Apple в связи с подслушиванием чужих разговоров

Киев  •  УНН

 • 9453 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Власти штата Нью-Йорк проведут расследование с целью установить, почему американская корпорация Apple не предупредила вовремя потребителей о наличии ошибки в своем приложении для аудио- и видеозвонков FaceTime, которая позволяет постороннему лицу подслушать чужой разговор. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс и губернатора Эндрю Куомо, передает УНН.

“Ньюйоркцы не должны делать выбор между своими личными коммуникациями и правом на неприкосновенность личной жизни”, — отметила Джеймс.

“FaceTime является серьезной угрозой безопасности и неприкосновенности личной жизни миллионов ньюйоркцев, которые годами доверяли Apple и ее продуктов. Мое ведомство проведет доскональное расследование того, как Apple отреагировала на возникновение такой ситуации, а также проверит действия компании на предмет соответствия законам штата Нью-Йорк”, — добавила генпрокурор.

“Ньюйоркцы достойны того, чтобы их телефоны находились в безопасности и не были использованы против владельцев”, — заявил Куомо. Он ожидает получить от генпрокурора “полный и исчерпывающий отчет” о том, насколько Apple заботилась о соблюдении прав потребителей.

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Как сообщал УНН, что пользователи устройств Apple обнаружили ошибку в FaceTime, которая позволяет увидеть или услышать абонента до того, как тот ответит на звонок. Как предполагается, эта ошибка так или иначе связана с функцией групповых видеозвонков, которую компания представила в конце октября 2018 года.

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