В США проведут расследование против Apple в связи с подслушиванием чужих разговоров
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Власти штата Нью-Йорк проведут расследование с целью установить, почему американская корпорация Apple не предупредила вовремя потребителей о наличии ошибки в своем приложении для аудио- и видеозвонков FaceTime, которая позволяет постороннему лицу подслушать чужой разговор. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс и губернатора Эндрю Куомо, передает УНН.
“Ньюйоркцы не должны делать выбор между своими личными коммуникациями и правом на неприкосновенность личной жизни”, — отметила Джеймс.
“FaceTime является серьезной угрозой безопасности и неприкосновенности личной жизни миллионов ньюйоркцев, которые годами доверяли Apple и ее продуктов. Мое ведомство проведет доскональное расследование того, как Apple отреагировала на возникновение такой ситуации, а также проверит действия компании на предмет соответствия законам штата Нью-Йорк”, — добавила генпрокурор.
“Ньюйоркцы достойны того, чтобы их телефоны находились в безопасности и не были использованы против владельцев”, — заявил Куомо. Он ожидает получить от генпрокурора “полный и исчерпывающий отчет” о том, насколько Apple заботилась о соблюдении прав потребителей.
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Как сообщал УНН, что пользователи устройств Apple обнаружили ошибку в FaceTime, которая позволяет увидеть или услышать абонента до того, как тот ответит на звонок. Как предполагается, эта ошибка так или иначе связана с функцией групповых видеозвонков, которую компания представила в конце октября 2018 года.