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Apple випустила оновлення для iOS, що усуває помилку в додатку FaceTime

Apple випустила оновлення для iOS, що усуває помилку в додатку FaceTime

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Американська корпорація Apple випустила в четвер оновлення для своєї мобільної операційної системи iOS 12, яке усуває помилку в додатку для аудіо- та відеодзвінків FaceTime, яка дозволяла сторонній особі підслухати чужу розмову, про це повідомляє УНН із посиланням на сайт корпорації.

Як йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті компанії, оновлення 12.1.4 в тому числі усуває дві помилки в додатку FaceTime. Одна з них стосується функції групових дзвінків. Також окремо було випущено оновлення для операційної системи macOS, яке усуває аналогічну помилку на комп’ютерах Mac.

Встановити оновлення можна, активувавши відповідну функцію в розділі налаштувань. Як зазначається в описі Apple, дана версія iOS 12 містить “важливі оновлення безпеки” і рекомендована для встановлення усіма користувачами.

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Раніше повідомлялося, що користувачі пристроїв Apple виявили помилку в FaceTime, яка дозволяє побачити або почути абонента до того, як той відповість на дзвінок. Ця помилка була пов’язана з функцією групових відеодзвінків, яку компанія представила в кінці жовтня минулого року. Після того, як Apple стало відомо про проблему, вона тимчасово відключила цю функцію в FaceTime.

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Згодом компанія розповсюдила заяву, в якому подякувала користувачів, першими повідомили про помилку в FaceTime, і принесла вибачення всім, кого торкнулася дана проблема. Як відзначили в Apple, як тільки їй стало відомо про помилку, вона відразу ж прийняла рішення відключити функцію групових дзвінків в FaceTime і зайнялася пошуком вирішення проблеми. При цьому до цих пір невідомо, скільки часу пройшло, перш ніж зазначена помилка в FaceTime була виявлена, і як довго залишити програму вразливим.

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