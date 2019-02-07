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Apple выпустила обновление для iOS, что устраняет ошибку в приложении FaceTime

Apple выпустила обновление для iOS, что устраняет ошибку в приложении FaceTime

Киев  •  УНН

 • 8385 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Американская корпорация Apple выпустила в четверг обновление для своей мобильной операционной системы iOS 12, которое устраняет ошибку в приложении для аудио- и видеозвонков FaceTime, позволявшую постороннему лицу подслушать чужой разговор, об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт компании.

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании, обновление 12.1.4 в том числе устраняет две ошибки в приложении FaceTime. Одна из них касается функции групповых звонков. Также отдельно было выпущено обновление для операционной системы macOS, которое устраняет аналогичную ошибку на компьютерах Mac.

Установить обновление можно, активировав соответствующую функцию в разделе настроек. Как отмечается в описании Apple, данная версия iOS 12 содержит "важные обновления безопасности" и рекомендована для установки всеми пользователями.

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Ранее сообщалось, что пользователи устройств Apple обнаружили ошибку в FaceTime, которая позволяет увидеть или услышать вызываемого абонента до того, как тот ответит на звонок. Эта ошибка была связана с функцией групповых видеозвонков, которую компания представила в конце октября прошлого года. После того, как Apple стало известно о проблеме, она временно отключила данную функцию в FaceTime.

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Впоследствии компания распространила заявление, в котором поблагодарила пользователей, первыми сообщивших об ошибке в FaceTime, и принесла извинения всем, кого коснулась данная неполадка. Как отметили в Apple, как только ей стало известно об ошибке, она сразу же приняла решение отключить функцию групповых звонков в FaceTime и занялась поиском решения проблемы. При этом до сих пор неизвестно, сколько времени прошло, прежде чем указанная ошибка в FaceTime была обнаружена, и как долго приложение оставалось уязвимым.

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