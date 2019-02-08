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Apple заплатить за освіту підлітка, який виявив проблему з FaceTime

Apple заплатить за освіту підлітка, який виявив проблему з FaceTime

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Компанія Apple представила чергове оновлення програмного забезпечення смартфонів iPhone, яке знешкоджує недолік у функції відео дзвінків FaceTime, який дозволяв користувачам отримувати сигнал з мікрофона власників iPhone ще до відповіді ними на телефонний виклик. Повідомляється, що компанія також пообіцяла зробити внесок в подальшу освіту підлітка, який разом із матір’ю виявив недолік. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.

Під впливом знахідки компанія на деякий час відключила функцію групового чату через FaceTime доки спеціалісти працювали над усуненням недоліку.

У Apple заявили, що нададуть родині, яка виявила недолік, компенсацію та зроблять внесок з метою сприяння освіті 14-річного Ґранта Томпсона.

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Після виявлення вади програмного забезпечення iPhone у США звучали закиди, що у програмне забезпечення Apple буцімто умисне була вбудована вразливість, яка дозволяла здійснювати прослуховування абонентів. Провідні законодавці-демократи у Конгресі у вівторок закликали очільника Apple Тіма Кука відповісти на питання з приводу встановленої вади, та заявили про “глибоку стурбованість” з приводу того, як довго зайняло виправлення вразливості смартфонів.

У компанії заявили про плани покращити підходи до виправлення встановлених недоліків програмного забезпечення та ін.

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Раніше повідомлялося, що користувачі пристроїв Apple виявили помилку в FaceTime, яка дозволяє побачити або почути абонента до того, як той відповість на дзвінок. Ця помилка була пов’язана з функцією групових відеодзвінків, яку компанія представила в кінці жовтня минулого року. Після того, як Apple стало відомо про проблему, вона тимчасово відключила цю функцію в FaceTime.

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Згодом компанія розповсюдила заяву, в якому подякувала користувачів, першими повідомили про помилку в FaceTime, і принесла вибачення всім, кого торкнулася дана проблема. Як відзначили в Apple, як тільки їй стало відомо про помилку, вона відразу ж прийняла рішення відключити функцію групових дзвінків в FaceTime і зайнялася пошуком вирішення проблеми. При цьому до цих пір невідомо, скільки часу пройшло, перш ніж зазначена помилка в FaceTime була виявлена, і як довго залишити програму вразливим.

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