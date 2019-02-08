Apple заплатить за освіту підлітка, який виявив проблему з FaceTime

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Компанія Apple представила чергове оновлення програмного забезпечення смартфонів iPhone, яке знешкоджує недолік у функції відео дзвінків FaceTime, який дозволяв користувачам отримувати сигнал з мікрофона власників iPhone ще до відповіді ними на телефонний виклик. Повідомляється, що компанія також пообіцяла зробити внесок в подальшу освіту підлітка, який разом із матір’ю виявив недолік. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.